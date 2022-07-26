كندا.. 3 قتلى بإطلاق نار في فانكوفر والشرطة تحدد هوية المهاجم

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران في إطلاق النار قرب مدينة فانكوفر الكندية قبل أن تتمكن الشرطة من قتله، وفق ما ذكرت السلطات.

ووقعت الحادثة في بلدة لانغلي جنوب شرق فانكوفر عند ساعات صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، حيث يعتقد أن المهاجم استهدف أشخاصا مشردين وفق ما أفادت بعض التقارير، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل سلطات البلدة.

وقال غالب بهياني قائد شرطة لانغلي في مؤتمر صحفي "أستطيع أن أؤكد أن 4 أشخاص أصيبوا برصاص مسلح منفرد".

وقد توفي اثنان من المصابين لاحقا، في حين لا تزال امرأة في حالة حرجة وشخص رابع يعاني من إصابة في ساقه.

وقال المحقق الجنائي ديفيد لي عن الضحايا "في الوقت الحالي نحن بصدد تحديد الطبيعة الدقيقة لهؤلاء الأشخاص ولا يمكننا تأكيد أنهم من المشردين".

وكانت الشرطة قد بثت رسالة تنبيه حوالي الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي للمدينة، ذكرت حصول "عمليات إطلاق نار عدة في وسط مدينة لانغلي"، وأُرسل تنبيه آخر بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به "لم يعد يشكّل تهديدا"، داعية السكان إلى الانتباه.

وقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية القاتل الذي يبلغ من العمر 28 عاما وهو من سكان مقاطعة كولومبيا، ولكنها ما زالت تحقق في دافعه للقيام بهذه العملية.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، يُرجّح أن يكون المشتبه به قد أطلق النار على مشردين في المدينة بطريقة متعمدة.