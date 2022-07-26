مقال لحفيدة مانديلا: معاملة الهند للمسلمين تنذر بتكرار الفصل العنصري الذي حاربه جدي

أعربت نديليكا حفيدة نيلسون مانديلا (أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا) عن قلقها من المعاملة السيئة التي يتعرض لها المسلمون في الهند.

وقالت نديليكا -وهي ناشطة اجتماعية ورئيسة مؤسسة "ثيمبيكيل مانديلا" المعنية بالنهوض بالريف في جنوب أفريقيا- إن "الهند، التي تعد أكبر ديمقراطية في العالم، لطالما كانت أملا لدول جنوب الكرة الأرضية، لكنها باتت معرضة بشكل متزايد لأن تصبح دولة فصل عنصري، وهو الخطر الذي سبق أن تصدت له بنكران ذات".

جاء ذلك في مقال كتبته نديليكا في صحيفة "إندبندنت" (The Independent) البريطانية بمناسبة "اليوم العالمي لنيلسون مانديلا" الذي يصادف ذكرى مولد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا في 18 يوليو/تموز من كل عام.

الهند تتخلف 75 عاما في حقوق الإنسان

وذكرت نديليكا مانديلا أن الهند ستحتفل في الأسابيع المقبلة بمرور 75 عاما على استقلالها الذي نالته بعد مقاومة "استندت على المبادئ ونبذ العنف" وأجبرت الغرب على مواجهة الفجوة الرهيبة بين خطاب الحرية وحقيقة الإمبريالية.

وتساءلت الكاتبة كيف ستبدو الهند بعد 75 عاما من الاستقلال، وهي التي كانت قد عكفت على أن تصبح دولة ديمقراطية تعددية وعلمانية؟

وقالت الناشطة الاجتماعية في مقالها إن "الهند كانت قد وقفت إلى جانبنا؛ في وقت كان الغرب يغض الطرف عن نظام الفصل العنصري" في بلدها.

وأضافت أن الهند "التي طالما كانت أملا لجنوب العالم" بدت تواجه خطرا تصدت له ذات مرة بنكران ذات، مشيرة إلى أن الوضع فيها بات يشبه على ما يبدو ما كان عليه الحال في جنوب أفريقيا قبل 75 عاما "حيث هُدّمت المنازل، ومورس التمييز المنهجي والعنف الغوغائي، وحتى الزواج كان محظورا. وكل ذلك بمساعدة وتحريض من قوات الشرطة".





ظاهرة الإسلاموفوبيا تأخذ طابعا مؤسسيا بالهند

وقالت حفيدة مانديلا إنها تتحدث عن الهند اليوم "حيث تم تعميم ظاهرة الإسلاموفوبيا وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، لدرجة أن الهند تخاطر بنظام يحمل نفس سمات الفصل العنصري مثل عدم المساواة" الذي كان سائدا في دولة جنوب أفريقيا.

وأشارت إلى أن آخر نائب برلماني مسلم من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم استقال الأسبوع الماضي، تاركا الحزب بدون عضو مسلم واحد في البرلمان.

ولوضع ذلك في السياق، فإن هناك حوالي 200 مليون مسلم في الهند، مما يجعلهم من بين أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. وتستطرد نديليكا قائلة إن جميعهم الآن يفتقرون إلى التمثيل الأساسي. كما يتعرض العديد من المسيحيين للتمييز أيضا، وفق قولها.

وكان قادة حزب بهاراتيا جاناتا قد سخروا في الآونة الأخيرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، "مما عرّض علاقات الهند الدبلوماسية المهمة للخطر"، حيث جاء تحرك إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي متأخرا لاحتواء الأزمة "بعد أن ردت دول مجاورة -مثل إيران وقطر والكويت- على تلك الخطوة اقتصاديا".

التمييز في الهند شامل

وأوضحت الكاتبة أن التحامل أو العنف لم يقتصر على المسلمين، فقد كانت هناك حوادث مماثلة ضد الهندوس أيضا.

وأشارت في هذا الصدد إلى تقرير حديث صادر عن جامعة روتغرز بولاية نيو جيرسي الأميركية يتحدث عن تصاعد ظاهرة "الهندوفوبيا" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد ندد السفير الهندي لدى الأمم المتحدة "تي إس تيرومورتي" مؤخرا بما سماه "ظهور أنواع معاصرة من رهاب الأديان، وخاصة مناهضة الهندوس والبوذيين والسيخ".

ويبدو أن المجتمع الدولي قد نسي -وفق المقال- أن أعمال التمييز الصغيرة يمكن أن تفضي في النهاية إلى أحداث تغير العالم. وقد يؤدي تجاهل مثل هذه الإجراءات، في خضم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، إلى تداعيات صارخة.

وشددت الكاتبة على حاجة العالم إلى قيادة أخلاقية قوية بخلاف التدخل السياسي والاقتصادي، والتي تجلت من قبل في شخصيات مثل الزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي، وكبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق ديزموند توتو، والرموز الدينية التي صنعت السلام وألهمت الأجيال.