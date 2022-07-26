حصيلة الضحايا في ارتفاع.. أمطار وسيول جارفة باليمن وتوقعات باستمرارها أياما

لقي أكثر من 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في عدد من محافظات اليمن خلال اليومين الماضيين، جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة، وسط توقعات بأن تكون الأيام القادمة أكثر غزارة في هطول الأمطار في كامل البلاد.

وتوقع مركز الأرصاد الجوية، أن تكون الأيام العشرة القادمة الأكثر غزارة في هطول الأمطار على امتداد المحافظات اليمنية، من محافظة صعدة شمالا وحتى محافظة عدن جنوبا.

وفي محافظة شبوة (جنوب شرق) غرقت امرأة وطفل من أسرة واحدة بمياه السيول، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ 9 آخرين بعد أن حاصرت السيول سيارة كانت تقل الأسرة المكونة من 11 شخصا.

وفي العاصمة صنعاء، ذكر مسؤول محلي أن 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم في مديرية بني مطر، بعدما تسبب تدفق السيول الجارفة إلى انهيار منزلهم، كما لقي 6 أشخاص حتفهم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة الجبلية.

وكان 11 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال، لقوا مصرعهم في صنعاء ومحافظة ذمار جنوبي العاصمة اليمنية، بسبب السيول الناجمة عن تعرض البلاد لمنخفض جوي منذ مطلع الأسبوع.

وقد جرفت الفيضانات سيارة في المحافظة مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا بداخلها، حسبما ذكرت وكالة سبأ اليمنية للأنباء نقلا عن رئيس خدمات الطوارئ في المحافظة نشوان السماوي.

وشهدت صنعاء ومدن عدة في مناطق شمال البلاد خاضعة لسيطرة الحوثيين سيولا جارفة وأمطارا غزيرة غير مسبوقة في مطلع الأسبوع استمرت عدة ساعات، وتسببت في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في صنعاء.

وأكد سكان في صنعاء أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية (ممر السيول) التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة.