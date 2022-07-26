غانتس: روسيا تفعّل لأول مرة منظومة "إس-300" في سوريا عقب غارة إسرائيلية

ذكر حساب إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على تويتر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صرح بأن روسيا فعّلت لأول مرة في سوريا منظومة الدفاع الجوي "إس-300" (S-300) عقب غارة جوية إسرائيلية في سوريا، ويأتي التصريح في ظل توتر العلاقة بين تل أبيب وموسكو بسبب الموقف الإسرائيلي من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن تفعيل المنظومة الصاروخية الروسية تم قبل أشهر عقب الهجوم الإسرائيلي داخل سوريا، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تكن في الأجواء عند تفعيل المنظومة الروسية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير غانتس قوله إنه لا أؤيد لحد الساعة ما يروج بأن العلاقات الإسرائيلية الروسية آخذة في التدهور.

الغارات الإسرائيلية

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعا في أوائل الشهر الحالي إسرائيل إلى الكف عن الغارات الجوية التي تشنها منذ سنوات على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، وذلك بعدما قصفت المقاتلات الإسرائيلية موقعا عسكريا إيرانيا بالقرب من القاعدة البحرية الروسية في ساحل طرطوس شمالي غربي سوريا.

وفي الشهر الماضي، انتقدت موسكو غارة جوية إسرائيلية أخرجت مطار دمشق الدولي عن الخدمة لعدة أيام.

وتأتي هذه التصريحات الروسية ردا على الانتقادات التي وجهتها تل أبيب للحرب الروسية على أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إنها تأسف "لاتخاذ إسرائيل موقفا غير بناء ومتحيزا بشأن الوضع في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة".

ومن آخر مظاهر توتر العلاقات الروسية الإسرائيلية، رفع وزارة العدل الروسية قبل بضعة أيام دعوة قضائية لإغلاق فرع الوكالة اليهودية في الأراضي الروسية بمبرر مخالفة نشاط الوكالة القوانين الروسية، وهو ما انتقدته تل أبيب قائلة إن الأمر يتعلق بسعي روسي إلى معاقبة إسرائيل على موقفها من الحرب في أوكرانيا.