أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب غدا وتهدد بوقف العملية حال وجود تهديد روسي بالبحر الأسود

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، إنه يتوقع استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية غدا الأربعاء من ميناء تشيرنومورسك الواقع في مقاطعة أوديسا (جنوبي البلاد).

وأضاف كوبراكوف أن بلاده ستوقف صادرات الحبوب في حال تم رصد أي تهديدات روسية لخط سير السفن في البحر الأسود.

من جهتها، قالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن الاستعدادات في موانئ أوديسا تسير بشكل جيد لبدء عمليات التصدير، لكنها أكدت أن تلك الاستعدادات تبقى تحت غطاء من السرية، تحسبا لاستهداف محتمل من القوات الروسية للموانئ والمنشآت الأوكرانية.

ورفع الجيش الأوكراني حالة التأهب بعد رصد قواته البحرية سفن إنزال روسية في البحر الأسود، واعتبر سواحل البحر الأسود مناطق خطيرة وخط مواجهة مع الجيش الروسي.

وأكد الجيش الأوكراني أن روسيا تنشر 7 سفن عسكرية لمراقبة الاتصالات في بحر آزوف ومنظومتي صواريخ "كاليبر" في البحر الأسود.

وحسب تصريحات مسؤولين أوكرانيين، فإن صادرات أوكرانيا من الحبوب قد تصل إلى 3.5 ملايين طن شهريا في المستقبل القريب.

وأفاد تاراس فيسوتسكي -النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني- أمس الاثنين التلفزيون الأوكراني بأن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا كل شهر بدءا من نحو 1.5 مليون طن أغسطس/آب المقبل.





ضمان تنفيذ الاتفاق

في السياق ذاته، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتصالا هاتفيا مع وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إن أكار أعرب عن ارتياحه للإعلان عن بدء شحن الحبوب هذا الأسبوع، مؤكدا أهمية إبحار السفينة الأولى في أسرع وقت ممكن.

كما شدد أكار على أن تركيا قامت، وستواصل القيام، بدورها في نطاق الشحنة، وأن العمل في مركز التنسيق المشترك مستمر بشكل مكثف.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تعمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم لضمان تنفيذ روسيا اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، معتبرا موانئ البحر الأسود الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع الأطراف المعنية بصفقة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية أعادت تأكيد التزامها بالاتفاق بعد هجوم روسيا على ميناء أوديسا.

وتوقع فرحان حق أن تتحرك السفن الأولى من الموانئ الأوكرانية في غضون أيام قليلة.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تنتظر من كافة الأطراف الالتزام باتفاقية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، والتصرف وفق المسؤوليات التي أخذوها على عواتقهم.

وفي لقاء مباشر أجراه مع عدد من الصحفيين مساء أمس الاثنين على شاشة قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" (TRT)، أشار أردوغان إلى وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية التي جرى توقيعها يوم 22 يوليو/تموز الجاري بمدينة إسطنبول بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأفاد بأن تنفيذ الخطة بشكل ناجح سيبدأ في تخفيف آثار الأزمة الغذائية العالمية.