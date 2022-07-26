جنوب أفريقيا تطلب من الإمارات تسليمها الأخوين "غوبتا"

طلبت جنوب أفريقيا رسميا من الإمارات العربية المتحدة تسليمها أخوين من عائلة غوبتا متّهمين بالضلوع في صفقات فساد في القطاع الصناعي في البلاد.

وأوقف رجلا الأعمال أتول وراجيش غوبتا في يونيو/حزيران في دبي، وهما مطلوبان بتهم احتيال وغسل أموال.

وتذكر مذكرة التوقيف خصوصا عقدا عاما مثيرا للجدل تصل قيمته إلى 1,5 مليون يورو، مرتبطا بدراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة. وهذه تهمة صغيرة مقارنة بحجم التهم الموجهة للعائلة.

والأخوان متهمان أيضا بعملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولة الأفريقية الأكثر تقدما من الناحية الصناعية، وذلك بتواطؤ الرئيس السابق جاكوب زوما.

وقال وزير العدل بجنوب أفريقيا رونالد لامولا في مؤتمر صحفي عقده الاثنين "يمكننا تأكيد أن طلب التسليم قُدّم حسب الأصول إلى السلطة المركزية في الإمارات العربية المتحدة اليوم".

ويشكل هذا الطلب أول مرحلة من آلية يمكن أن تستمر لسنوات، بحسب خبراء.

والشقيق الثالث، ويُدعى أجاي، غير معني بهذه القضية إنما يُذكر اسمه في قضية احتيال وفساد أخرى.

والإخوة الثلاثة، وأصلهم هندي، متهمون بالتحكم بالدولة، مستغلين صداقة طويلة الأمد مع جاكوب زوما الذي دفعوا له رشى في ولايتيه (2009-2018). وذهبوا إلى حد سلب خزائن الدولة بشكل منهجي ونهب الشركات العامة ووسعوا قبضتهم إلى حد التأثير على التعيينات الحكومية.

وعام 2018، كُلّفت لجنة مستقلة بالتحقيق في فساد الدولة، ودفع المؤتمر الوطني الأفريقي زوما إلى تقديم استقالته، واختفى أثر الأخوين غوبتا قبل العثور عليهما في دبي.