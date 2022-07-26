ترامب في واشنطن لأول مرة بعد هزيمته بالرئاسيات وبايدن ينتقد صمته على "جحيم" اقتحام الكونغرس

يُسجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حضوره في واشنطن لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض عقب هزيمته في الانتخابات وما نتج عنها من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، في وقت انتقد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا سلوك سلفه في البيت الأبيض.

وسيحل ترامب اليوم الثلاثاء ضيفا على "معهد سياسات أميركا أولا"، وهي مؤسسة فكرية يديرها حلفاؤه، وسط حديث عن اعتزامه الترشح مجددا للرئاسيات في عام 2024.

من جهته، دان الرئيس الأميركي سلفه دونالد ترامب أمس الاثنين لاكتفائه بالتفرج على شغب مناصريه الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكابيتول، في وقت كانت فيه شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ تواجه "جحيم قرون وسطى"، على حد تعبيره.

وقال بايدن في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود، إن "عناصر إنفاذ القانون الشجعان تعرّضوا لجحيم القرون الوسطى مدى 3 ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدقوا أكاذيب الرئيس الخاسر".

وأضاف الرئيس الأميركي "لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الخاسر (للانتخابات) حصول كل ذلك في حين جلس مستريحا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي".

وتابع بايدن "كان رجال الشرطة أبطالا في ذاك اليوم. دونالد ترامب لم تكن لديه الشجاعة للتحرك"، مضيفا "لا يمكن أن تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للشرطة. لا يمكن أن تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للديمقراطية. لا يمكن أن تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للأميركيين".

وتشكل انتقادات بايدن لترامب استعادة لما خلصت إليه لجنة التحقيق النيابية في أعمال الشغب التي استهدفت الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

واتهمت اللجنة النيابية التي تتولى التحقيق في أحداث الكابيتول، الخميس الماضي ترامب بأنه امتنع عن وقف أعمال العنف أو إدانتها، وشددت على وجوب محاسبته على التقصير الجسيم في واجباته الرئاسية.