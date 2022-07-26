قمة جديدة بين بوتين وأردوغان الشهر المقبل في سوتشي

أعلن اليوم الثلاثاء عن قمة جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان للتباحث في العلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية والدولية.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيلتقي بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في الخامس من أغسطس/آب المقبل.

وكذلك نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيسين سيلتقيان في منتجع سوتشي.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين سيناقشان المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ويأتي الإعلان عن اللقاء بعد أسبوع من ختام قمة في طهران جمعت رؤساء إيران وتركيا وروسيا، وركزت على القضية السورية.

وعلى هامش قمة طهران، عقد بوتين وأردوغان أول اجتماع لهما منذ بدء حرب روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ويلعب الرئيس التركي دورا فعالا في المساعدة في تأمين الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع الماضي، برعاية تركية وأممية، للسماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وذلك ما جعلها مركز الجهود الدبلوماسية لمحاولة وقف الحرب المستمرة منذ 5 أشهر.