واشنطن توافق على تزويد اليابان بصواريخ متطورة

أعلنت واشنطن موافقتها على صفقة بيع محتملة لصواريخ "جو-جو" متوسطة المدى إلى اليابان بتكلفة تقديرية تبلغ 293 مليون دولار، وأحالت الموافقة إلى الكونغرس للنظر في إتمام الصفقة.

وكانت حكومة اليابان قد طلبت شراء 250 صاروخ "جو-جو" متوسط المدى، بالإضافة إلى معدات أخرى من شركة "رايثيون" (Raytheon) الأميركية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن صفقة البيع تدعم الأمن القومي والأهداف الخارجية للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن اليابان كحليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضافت الوزارة أن البيع المقترح لهذه المعدات لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وتعد شركة "رايثيون" من أبرز المجموعات الدفاعية الأميركية العملاقة المصنعة للسلاح، إضافة إلى "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) و"نورثروب غرومان" (Northrop Grumman).