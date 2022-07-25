قرر التوجّه لمجلس الأمن.. العراق يتهم تركيا باحتلال أراضيه وتنفيذ اعتداءات متكررة على مواطنيه

اتهم العراق -اليوم الاثنين- القوات التركية باحتلال العديد من مناطقه وتنفيذ اعتداءات متكررة على مواطنيه، وقرر رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن العراق ماضٍ في مفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن "الاعتداء التركي" الأخير، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.

وخلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت، دعا الكاظمي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وأشارت بلاسخارت إلى أنها ستدلي بإفادتها بشأن "الاعتداء التركي" على العراق في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد إن هناك ازديادا في أعداد النقاط العسكرية التركية، وإنها باتت تحتل العديد من المناطق في شمالي العراق، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الحلّ يكمن في نشر قوات الجيش والبيشمركة في هذه المناطق، لإجبار الأتراك على ترك مواقعهم.

وكان العراق اتهم تركيا بالضلوع في الهجوم على منتجع في دهوك الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

لكن تركيا شددت في وقت سابق على أن قواتها لم تنفذ أي هجوم على منتجع في دهوك، وطالبت السلطات العراقية بالتعاون معها للكشف عن الجناة الحقيقيين.