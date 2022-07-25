حرب أوكرانيا.. كييف تتوقع بدء تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب خلال أيام وتعلن تلقيها أسلحة جديدة

أعلنت أوكرانيا -اليوم الاثنين- بدء الاستعداد لاستئناف تصدير الحبوب وفق إجراءات يجري تنسيقها في إسطنبول، طبقا لاتفاق سابق مع روسيا. وفي حين كشفت كييف عن حصولها على أسلحة جديدة، تتواصل المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية في جبهات عدة.

فقد أعلنت كييف أنها تتوقع استئناف تصدير الحبوب "هذا الأسبوع" للمرة الأولى منذ بدء الحرب عملا بالاتفاق الموقع أخيرا في إسطنبول برعاية تركيا والأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستبدأ تصدير الحبوب لتثبت للعالم كله أنها لا تمنع تصدير الحبوب، مؤكدا ثقته بتركيا والأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق.

ورأى زيلينسكي أن استمرار حصار روسيا للبحر الأسود سيؤدي إلى مجاعة في أفريقيا وكثير من الدول الآسيوية.

من جانبه، توقع وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن يبدأ العمل باتفاق تصدير الحبوب وإنشاء مركز تنسيق في إسطنبول في الأيام القليلة المقبلة، قائلا "نحن نعدّ كل شيء للبدء هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن العقبة الرئيسة بوجه تصدير الحبوب هي مخاطر القصف الروسي، ولا سيما بعد الضربة التي استهدفت السبت مرفأ أوديسا على البحر الأسود (جنوبي أوكرانيا).

ودعا كوبراكوف تركيا والأمم المتحدة الضامنتين للاتفاق إلى تأمين الشحنات الأوكرانية، محذرًا من أنه "إذا لم تضمن الأطراف الأمن، فلن ينجح الأمر".

وقال الوزير الأوكراني إن فتح موانئ البحر الأسود للتصدير سيجلب لأوكرانيا ما لا يقل عن مليار دولار شهريا.

كما ذكر يوري فاسكوف، نائب وزير البنى التحتية الأوكراني، أن مرفأ تشورنومورسك (جنوب غرب) سيكون أول مرفأ تنطلق منه الشحنات، يليه مرفأ أوديسا (جنوب)، ثم مرفأ بيفديني (جنوب غرب).

وقال فاسكوف إن كييف تأمل أن تنطلق أولى سفن شحن الحبوب من ميناء تشورنومورسك هذا الأسبوع.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا توجد عوائق أمام تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وينصّ الاتفاق الذي وُقّع الجمعة في إسطنبول بشكل خاص على إنشاء "ممرات آمنة" للسماح بمرور السفن التجارية في البحر الأسود.

ويتيح الاتفاق تصدير 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا، وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، وهو ما من شأنه أن يخفف خطر حصول أزمة غذاء عالمية.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك 345 مليون شخص في العالم يعانون انعدام أمن غذائي حاد.

وتوفّر أوكرانيا وروسيا معا 30% من صادرات القمح العالمية، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت ارتفاعا أثّر سلبا على القارة الأفريقية بشكل خاص.

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تطبيق اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية سيحدث تأثيرا إيجابيا فيما يتعلق بأزمة الغذاء.

وأوضح أن الإدارة العملياتية لنقل الحبوب الأوكرانية ستتم من مركز المراقبة الدولي في إسطنبول.

و أضاف أنه يتوقع من الأطراف الموقعة على اتفاقية اسطنبول الوفاء بالتزاماتها "لأن الإخفاق في ذلك سيضر بالجميع".





خطة بديلة

من جهتها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور إن بلادها تعمل على ما سمتها الخطة "باء" لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد قصف ميناء أوديسا.

وأوضحت باور أن هذه الخطة تتضمن الطرق والسكك الحديد والنهر، وإرسال المراكب، وتعديل أنظمة السكك الحديد بحيث تتماشى بشكل أفضل مع تلك الموجودة في أوروبا.

في هذه الأثناء، دافعت روسيا اليوم الاثنين عن شنّها ضربات على أوديسا، مؤكدة أنها كانت تستهدف مواقع عسكرية ولا تعرقل استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكدت موسكو أنها دمّرت في هذا المرفأ مبنى يستخدم لأغراض عسكرية وكذلك صواريخ قدّمتها الولايات المتحدة.





جبهات ساخنة

ميدانيا، دخلت الحرب شهرها السادس ولا يُسجّل أي هدوء على الجبهات في ميكولايف (جنوب) وفي منطقة خاركيف (شمال شرق)، ثاني مدن أوكرانيا، وفي خيرسون (جنوب)، وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في الشرق.

وأفاد مراسل الجزيرة في أوكرانيا بأن منطقة تشويغوف الواقعة جنوبي خاركيف (شمال شرق) تعرضت لقصف صاروخي استهدف 3 مواقع مختلفة، وأن أحد الصواريخ أصاب المركز الثقافي.

وقالت هيئة الأركان العليا الأوكرانية إن 8 بلدات في مقاطعة خاركيف تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي في الليلة الماضية.

وفي منطقة خيرسون (جنوب) التي يحتلّ الروس القسم الأكبر منها، يؤكد الأوكرانيون أنهم كثّفوا هجومهم المضاد.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مواقع تمركز الجيش الروسي في مقاطعة خيرسون، ودمر مجمع صواريخ مضادة للدبابات ومركزا للقيادة والمراقبة ومستودعيْ ذخيرة.

وتحدث سيرغي خلان، مستشار رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة خيرسون، عن انقلاب الوضع الميداني خلال العمليات الأخيرة، قائلا إن الأفضلية كانت للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد خلان أن الجيش الأوكراني يتقدم من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم المضاد، متعهّدًا بأن منطقة خيرسون ستتحرّر بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

في الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة شحن عسكرية لذخائر أميركية في مقاطعة خميلنيتسك في غرب أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة.

أسلحة جديدة

في موضوع آخر، تسلمت أوكرانيا من ألمانيا أول دفعة من مدرعات "غيبارد" المضادة للطائرات.

كما كشف أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن بلاده بات لديها بالفعل دبابات "بي.تي 91 "البولندية، وقال إن كييف ممتنة لأصدقائها البولنديين.

على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس زيلينسكي أقال اليوم الاثنين قائد قوات العمليات الخاصة من منصبه.