جُمع مبلغ قدره 4.7 ملايين يورو من الشعب البولندي بهدف تقديم طائرة مسيرة مقاتلة تركية من طراز "بيرقدار" إلى أوكرانيا، وفق ما أعلن صاحب المشروع أمس الأحد.

وكتب الصحفي سلافومير سيراكوفسكي على موقع مجلة "كريتيكا بوليتشنا" (Krytyka Polityczna) اليسارية البولندية، وهو أحد مؤسسيها، "22.5 مليون زلوتي! صُنع في بولندا" في إشارة إلى المبلغ الذي جمعه البولنديون بالعملة المحلية.

ويأتي جمع التبرعات في بولندا إثر مشروع مماثل حقق نجاحا مايو/أيار الماضي في ليتوانيا المجاورة.

وقال سيراكوفسكي لقناة "تي في إن 24" (TVN24) "حتى الآن، تمكنا فقط من مشاهدة كل هذه الأمور الفظيعة عبر وسائل الإعلام. هنا أتيحت لنا فرصة (…) القيام بشيء حقيقي للدفاع عن أوكرانيا، من أجل الأوكرانيين".

وشارك أكثر من 200 ألف شخص في هذه الحملة الرامية إلى شراء مسيرة عسكرية تركية من طراز "تي بي 2" (TB2) وتقديمها إلى أوكرانيا.

وتشارك المسيرّات المقاتلة التركية التي تزوّدت بها أوكرانيا في النزاع منذ الساعات الأولى للحرب الروسية، وقد أثبتت أنها سلاح فاعل، حسب كييف.