ولي عهد الكويت يعين رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مساء الأحد أمرا أميريا بتعيين وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية صباح الاثنين قبل أن يبدأ مداولات اختيار أعضاء حكومته التي سيكون من مهامها رفع كتاب عدم تعاون مع البرلمان لأمير البلاد، وذلك لإصدار مرسوم أميري يقضي بحله والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وكانت الحكومة الكويتية التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح قد تقدمت باستقالتها في الخامس من أبريل/نيسان الماضي، على خلفية استجواب قُدم للخالد وحظي بتأييد برلماني في عدم التعاون مع حكومته.

وقد أصدر ولي العهد الكويتي قرارا بقبول الاستقالة الرابعة للشيخ صباح الخالد الصباح في العاشر من مايو/أيار الماضي.