واشنطن بوست: بوتين يهاجم أوديسا ويهاجم معها آمال العالم الجائع

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية الهجوم الروسي الذي استهدف ميناء أوديسا في البحر الأسود بأنه هجوم على آمال العالم الجائع التي انتعشت مع توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقا في مدينة إسطنبول التركية يسمح بتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن روسيا لم تنتظر طويلا، فقد أحيا وزير الدفاع الروسي آمال العالم الجائع من خلال التوقيع على الاتفاقية مع الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة أول أمس الجمعة، والتي تلتزم موسكو بموجبها بتسهيل استئناف تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

لكن بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق، أطلقت السفن الروسية أمس السبت 4 صواريخ بعيدة المدى على ميناء أوديسا، وهو أكبر تلك الموانئ، وقد ألحق اثنان منها أضرارا بالميناء، في حين تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من اعتراض صاروخين منها.

ورأت واشنطن بوست أن أحداث أمس السبت لم تكن مفاجئة لمن هم على دراية بسجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحرب وحروب روسية أخرى. فقد عُرف بانتهاكه للاتفاقيات الإنسانية المتعلقة بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين في سوريا، حيث كانت القوات الروسية وحلفاؤها تستخدمها لجمع المدنيين السوريين الهاربين من مناطق الحرب، ففي كثير من الأحيان كان المدنيون الفارون عبر تلك الممرات يتعرضون لإطلاق النار والمضايقات والاعتقالات العنيفة.

وقالت الصحيفة إن الانصياع للاتفاق الجديد الموقع في إسطنبول سيجبر روسيا على التخلي عن إستراتيجيتها القائمة على حرمان أوكرانيا من عائدات الصادرات الزراعية، وهي تقوم بذلك من خلال سرقة الحبوب المخزنة في أوكرانيا وبيعها، وحرق المحاصيل الزراعية في بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى مكان سقوط الصواريخ، فإن روسيا ربما لم تنتهك نص الاتفاق، الذي ينص على احتفاظها بالحق في ضرب أقسام من الموانئ الأوكرانية غير المستخدمة بشكل مباشر لتصدير الحبوب. ومع ذلك، فإن ما حدث يعد انتهاكا لروح الاتفاق.

ووصفت الصحيفة قرار المسؤولين الأوكرانيين -الذين أعلنوا بعيد الهجوم الذي تعرض له ميناء أوديسا تمسكهم بالالتزام بالاتفاق- بالحكمة، حيث يفوت على روسيا تحقيق أحد أهدافها من الهجوم والتي ربما كانت تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب أوكرانيا من الاتفاق، وبالتالي ستحمل موسكو كييف مسؤولية إلغاء الاتفاق وما قد ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة.

وختمت واشنطن بوست افتتاحيتها بالقول إنه في حال عمد بوتين إلى تدمير الاتفاق قبل أن يبدأ، رغم الفوائد الجمة التي يمنحها لصادرات روسيا الزراعية، فإن عليه تحمل مسؤولية ذلك، كما أن على كل من تركيا والأمم المتحدة القيام بدورهما من خلال تحميله المسؤولية بصفتهما راعيتين للاتفاق، وعلى الولايات المتحدة كذلك إمداد أوكرانيا بما تحتاجه من أسلحة للتمكن من حماية موانئها.

ووقعت روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول أول أمس الجمعة على اتفاق يسمح بتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، وفي حين رحبت عدة دول بالاتفاق؛ دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنفيذه بشكل صارم وسريع.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق في قصر دولمة بهجة التاريخي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.