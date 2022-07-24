ماكرون يبلغ إيران بخيبة أمله لعدم إحراز تقدم في المحادثات النووية ورئيسي ينتقد وكالة الطاقة الذرية

قال قصر الإليزيه في بيان أمس السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين انتقد رئيسي قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق بلاده، واعتبره إجراء مثيرا للأزمة.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن الزعيم الفرنسي حث رئيسي على تبني "خيار واضح" للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي.

وأكد ماكرون في مكالمته الهاتفية مع رئيسي أمس السبت أن إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا" شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".

وأضاف الإليزيه أن ماكرون أعرب "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا، "وأصر أمام الرئيس رئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ (إيران) التزاماتها النووية".

رئيسي ينتقد قرار وكالة الطاقة الذرية

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران شكل إجراء مثيرا للأزمات، ويهدف للتضييق على الشعب الإيراني، وأدى إلى الإخلال بالثقة السياسية بين الجانبين.

ولفت رئيسي إلى التطور الإيجابي الملفت في مجال التعاون السياسي والاقتصادي بين إيران وشتى دول العالم؛ واصفا الحظر الأميركي على بلاده بأنه يضر بالاقتصاد العالمي ولاسيما أوروبا، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأضاف "لولا دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفاعل في سياق تعزيز أمن المنطقة وتأكيد مكافحة الإرهاب وحماية وحدة الأراضي وسيادة الشعوب الإقليمية، لكانت جماعة (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش قد أعلنت عن تأسيس دولتها في أوروبا اليوم".

وشدد رئيسي على أن حل قضايا المنطقة بيد شعوبها وحكوماتها لأن التدخل الأجنبي يزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعرب عن رفضه خيار الصراعات والحروب لحل الخلافات بين الدول المختلفة، مصرحا للرئيس الفرنسي بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد للقيام بدورها بهدف وقف النزاعات داخل أوكرانيا وتسوية القضايا عبر المفاوضات السياسية".

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات المعلّقة راهنا إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.