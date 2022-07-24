كاتب سابق لخطابات بوتين: روسيا تخسر الحرب وأداؤها مرتجل

قال كاتب سابق لخطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الواضح أن الروس يخسرون في حرب أوكرانيا وأن أداءهم مرتجل.

وقال كاتب الخطابات السابق، عباس جالياموف، في مقابلة أجرتها معه إذاعة "أوروبا الحرة" -أول أمس الجمعة- إن القيادة الروسية لا تعرف ما تفعل لذلك فهي ترتجل، وإن "بوتين يحتاج إلى تحقيق شيء ما من شأنه إقناع الشعب الروسي بأنه قد انتصر، لكنه لم يتمكن من الحصول عليه"، وفق ما ورد في تقرير لمجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية.

وأشارت المجلة إلى أن تصريحات جالياموف تأتي بعد إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طموحات روسيا الإقليمية تتجاوز منطقة دونباس، التي كانت محور تركيز روسيا خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن لافروف قال -خلال مقابلة مع وسائل إعلام حكومية روسية- إن طموحات روسيا الجغرافية أصبحت الآن مختلفة، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك، اللتين تشكلان معًا منطقة دونباس.

وقال لافروف إن بلاده تطمح أيضا إلى الحصول على "منطقتي خيرسون وزاباروجيا وعدد من المناطق الأخرى"، مضيفا أن "هذه العملية مستمرة بشكل منطقي وبإصرار".

وأوضح تقرير نيوزويك أن روسيا تمكنت من احتلال أجزاء من منطقتي خيرسون وزاباروجيا منذ بدء حربها في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي.

وأوردت المجلة رأي أغلايا سنيتكوف، وهو أستاذ في كلية لندن الجامعية ومحرر في "مجلة التحليلات الروسية" (Russian Analytical Digest)، الذي قال إنه من الواضح أن القيادة الروسية ترتجل مع تقدم الحرب في أوكرانيا، مضيفا أنه "كانت لديهم خطة مجنونة لكنها لم تنجح، ثم اضطروا إلى تعديلها".