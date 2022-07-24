شهيدان و8 مصابين برصاص جيش الاحتلال إثر اقتحامه البلدة القديمة بنابلس

استشهد فلسطينيان، وتعرض آخرون لإصابات متفاوتة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات وقعت فجر اليوم الأحد لدى اقتحامه البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) إن الشهيدين هما عبود صبح (29 عاما) ومحمد العزيزي (22 عاما)، وإن فرقها تعاملت مع 8 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينهم مصاب بحالة خطيرة في الرأس.

وأشارت إلى أن 4 إصابات نُقلت للعلاج في المستشفيات، في حين تم علاج 4 ميدانيا جراء إصاباتهم في الأرجل.

وقد منعت قوات الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إلى مكان الاشتباكات.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة تسللت إلى البلدة القديمة بهدف اعتقال مطلوبين حيث حاصرت مجموعة منهم ودارت اشتباكات مسلحة معهم، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع، وسُمع دوي انفجارات.