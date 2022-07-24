الحرب الأوكرانية.. روسيا تؤكد ضرب أهداف عسكرية في ميناء أوديسا وكييف تسعى لاستئناف تصدير الحبوب

أوضحت روسيا أنها ضربت أهدافا عسكرية في ميناء أوديسا بعد انتقادات وُجهت لها بسبب عدم التزامها باتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي وُقّعت قبل يومين، في حين أعلنت كييف مواصلة جهودها لاستئناف التصدير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -اليوم الأحد- إن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيًا في ميناء أوديسا بصواريخ عالية الدقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت سفينة حربية أوكرانية ومنظومات صواريخ من طراز هاربون المضادة للسفن في ميناء أوديسا.

كما أكد عضو مجلس الدوما الروسي، يفغيني بوبوف، أن الجيش الروسي قصف ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية في أوديسا. وخلال مقابلة مع الجزيرة، أكد بوبوف أن القصف الروسي لم يستهدف أبدا السفن التجارية في الميناء أو أي مواقع مدنية أخرى.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت -أمس السبت- عددا من الصواريخ الروسية في سماء أوديسا، وقال إن الصاروخين اللذين استهدفا الميناء أصابا محطة لشحن الحبوب، بيد أنه أكد أن الأضرار كانت محدودة.

كما أكد حاكم أوديسا إصابة عدد من الأشخاص جراء القصف.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات على أوديسا، ووصفها بأنها "همجية صارخة" تثبت أنه لا يمكن الثقة بموسكو لتنفيذ اتفاق إسطنبول الذي توسطت فيه تركيا ورعته الأمم المتحدة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية.





من جهة أخرى، قال وزير البنية التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف -عبر صفحته على فيسبوك- إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية، وأضاف "نواصل الاستعدادات الفنية لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا".

ونقلت قناة "سوسبيلن" التلفزيونية الأوكرانية الرسمية عن الجيش الأوكراني قوله إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء.

كما نقل تلفزيون سوسبيلن في وقت لاحق -عن المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا ناتاليا هومينيوك- أن منطقة تخزين الحبوب بالميناء لم تتعرض للقصف.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إنه أجرى اتصالات مع المسؤولين الروس، ونفوا أي علاقة لهم بالقصف الذي استهدف ميناء أوديسا.

كما أجرى أكار اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، وأكد أن أنقرة ستواصل الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالاتفاق وأنها ستعمل على تنفيذه بأسرع وقت.

وفي السياق ذاته، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إن كييف يمكن أن تكسب 10 مليارات دولار ببيع 20 مليون طن من الحبوب موجودة في المخازن، بالإضافة إلى 40 مليون طن من الحصاد الجديد.

وأضاف المسؤول الأوكراني أنه إذا لم تكن الموانئ الأوكرانية محظورة، فيمكن نقل 60 مليون طن من الحبوب في غضون 8 أو 9 أشهر.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن الأمر سيستغرق نحو عامين لتصدير 60 مليون طن من الحبوب إذا لم تعمل الموانئ.





التطورات الميدانية

ميدانيا، قال الجيش الأوكراني إن قواته تمكنت من قطع إمدادات الأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة عن القوات الروسية في مقاطعة خيرسون (جنوبي البلاد).

وأضاف الجيش الأوكراني أن ذلك سيسهم في نجاح الهجوم المضاد لقواته على أكثر من مكان وموقع.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل 45 جنديا روسيا وتدمير منظومات صاروخية من نوع غراد، ومستودع للذخيرة ونقطة لإمدادات الذخيرة خلال تنفيذ 6 ضربات على مواقع روسية في خيرسون.

وفي مقاطعة خاركيف (شمال شرق)، تتواصل عمليات القصف المتبادل بين القوات الأوكرانية والروسية على طول الجبهة المشتعلة.

وتستخدم القوات الأوكرانية القذائف المدفعية والصواريخ لقصف مواقع القوات الروسية شرقي المقاطعة، حيث تعمل وحداتها بسرية.

كما أعلن الجيش الأوكراني استهداف مسار لسكة الحديد في زاباروجيا كان يستخدم لنقل العتاد الروسي، كما قال إن دفاعاته الجوية أسقطت 3 صواريخ كروز روسية انطلقت من البحر الأسود.

وفي إقليم دونباس، أعلنت إدارة مقاطعة لوغانسك الموالية لروسيا تعرض مدينة كراسني لوخ لقصف 6 صواريخ من راجمات هيمارس الأميركية.

وتعد مدينة كراسني لوخ أعمق نقطة تضربها صواريخ هيمارس داخل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء المعارك في أوكرانيا.

وقالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إن مناطق سيطرتها تعرضت لقصف صاروخي من القوات الأوكرانية.

وسقطت قذائف حارقة على أحياء في وسط العاصمة الإدارية للمقاطعة، كما تعرض حي كيروفسكي لقصف مدفعي.