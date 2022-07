شهيدان و10 إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

أعلنت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددا من الشبان في أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل "الانيرجا".

وأضافت الوكالة نقلا عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين استشهدا، وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال، أحدهم جروحه خطيرة جراء إصابة في الرأس.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشهيدين هما محمد بشار عزيزي (25 عاما) وعبد الرحمن جمال صبح (28 عاما).

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس،‏ والتي أسفرت عن ارتقاء شهيدين وتدمير بيوت وحرق ممتلكات، وحمل الشيخ الاحتلال مسؤولية تداعيات هذه الجريمة.

Another crime committed by the occupation forces in the old city of #Nablus, where martyrs have fallen and many wounded, there was also destruction of homes and burning of property. We strongly condemn this crime, and we hold the occupation responsibility for its repercussions. https://t.co/AFKDScCcFi

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 24, 2022