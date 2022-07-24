استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة السويدية في أنقرة، على خلفية قيام مناصري حزب العمال الكردستاني بفعالية دعائية في مدينة غوتيبورغ السويدية قبل يومين.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية التركية أبلغت القائم بالأعمال السويدي احتجاج تركيا الشديد على ما وصفته بالدعاية الإرهابية لأنصار حزب العمال الكردستاني.

ودعت أنقرة حكومة السويد لاتخاذ خطوات ملموسة بما يتناسب مع الالتزامات المنصوص عليها في المذكرة الثلاثية التي وقعت في مدريد بين تركيا وفنلندا والسويد والمتعلقة بمسيرة انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي اتهمتهما بدعم جماعات تعتبرها إرهابية.

ووقعت الدول الثلاث الشهر الماضي اتفاقا يلغي اعتراض أنقرة على انضمامهما للحلف مقابل وعود تتعلق بمكافحة الإرهاب وصادرات الأسلحة.