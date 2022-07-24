يحقق القضاء الفرنسي في قضية مطعم قرب جادة الشانزليزيه في باريس، بتهمة التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية، بعد رفضه استقبال 3 فتيات سوداوات، وفق ما أفادت به النيابة العامة.

وكانت الشابات الثلاث اللواتي صورن المشهد، قد حجزن طاولة مساء 16 يوليو/تموز الجاري في مطعم "مانكو" بشارع مونتين الراقي المتاخم للجادة الأشهر في العالم بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورغم أنهن كنّ يرتدين ملابس أنيقة ويضعن مساحيق تبرّج، منعهن أحد حراس الأمن من الدخول بحجة عدم ارتدائهن ملابس السهرة، وفق ما أظهره مقطع فيديو صُور خلال الحادثة.

وشوهد الفيديو الذي نُشر مصحوبا بتعليق "تجربتي الأولى مع العنصرية"، أكثر من 650 ألف مرة حتى بعد ظهر أول أمس الجمعة على برنامج تيك توك.

وقالت إحدى الشابات الثلاث "نحن نرتدي ثياب السهرة! لا بد أنها مزحة! (…) ماذا كان علينا أن نرتدي؟".

@tiguiidiallo My first experience of Racism at the restaurant Manko in Paris. Am just gonna let this here and go on with my life. ♬ son original – tiguidiallo

كذلك صورت إحداهن أشخاصا من أصحاب البشرة البيضاء يدخلون المطعم بسهولة في حين يُمنع زبائن سود من الدخول بحجة مخالفة قواعد اللباس في المكان.

وتقول الشابة في الفيديو "هذا أمر صادم، لكنه موجود بالفعل".

واعتذر المطعم -في بيان نشره على إنستغرام- عن الحادثة، قائلا إنه "يحترم ميثاق قيم ينادي بالمساواة والاحترام والتسامح والاهتمام"، ومعلنا أن "العقوبات اللازمة اتُخذت على الفور وبشكل دائم".

وقالت النيابة العامة إن التحقيق في التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية في أثناء تقديم سلعة أو خدمة أوكل إلى الوحدة المتخصصة في مواجهة الانحرافات ضد الأشخاص.