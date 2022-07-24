إسرائيل: إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة سيؤثر على العلاقات مع روسيا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد من أن حظر "الوكالة اليهودية للهجرة لإسرائيل" في روسيا سيمثل حدثا خطيرا من شأنه التأثير على العلاقات بين البلدين.

وأعطى لبيد توجهيات لإعداد فريق قانوني ليكون مستعدا للسفر إلى موسكو فور موافقة روسيا على إجراء محادثات بهذا الشأن.

وأوضح لبيد أن الوفد سيبذل "كل ما بوسعه" لإحراز تقدم في الحوار حول هذه المسألة، مضيفا أن "العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل".

وكانت وزارة العدل الروسية رفعت في 15 يوليو/تموز الجاري شكوى أمام محكمة في موسكو على الوكالة التي تساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل، ومن المقرر عقد جلسة استماع الخميس المقبل.

وقالت المحكمة إن وزارة العدل طلبت تصفية الفرع الروسي من الوكالة اليهودية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تحرك الوزارة جاء بعد انتهاك الوكالة للقوانين الروسية.

ونفى صحة التكهنات بأن موسكو تسعى لمنع هجرة "العقول المميزة" من روسيا إلى إسرائيل.

وتقول وزارة الاندماج الإسرائيلية إن ما يقرب من 17 ألف شخص غادروا روسيا إلى إسرائيل منذ مطلع العام حتى الآن، وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل العام الماضي.

أسباب سياسية

ويرى البعض أنه ربما تكون هناك أسباب سياسية وراء الإجراء، إذ يتردد أن موسكو غير راضية عن موقف تل أبيب من الحرب في أوكرانيا.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، التي أُسّست في عام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل.

وبدأت نشاطاتها في روسيا في عام 1989 قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفياتي. وبعد سقوطه، وصل إلى إسرائيل مئات آلاف اليهود آتين من جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق.

وتضمّ إسرائيل أكثر من مليون شخص أصولهم من الاتحاد السوفياتي السابق.