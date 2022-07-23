حرب أوكرانيا.. واشنطن تبحث تزويد كييف بالطائرات المقاتلة وبولندا تنتقد ألمانيا بشأن تبادل الأسلحة

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها تبحث خيارات إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لكن ليس قريبا، في حين انتقدت بولندا بحدة جارتها ألمانيا بشأن إستراتيجية "التبادل الدائري" للأسلحة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة دعم أوكرانيا بمعدات حربية ثقيلة.

وصرح جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الإستراتيجية اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تبحث ما إذا كانت تستطيع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في المستقبل. وقال كيربي للصحفيين إن إدارة بايدن تجري تحريات أولية بشأن جدوى تزويد أوكرانيا بطائرات، لكن هذه الخطوة ليست بالشيء الذي يمكن تنفيذه في المدى القريب.

ويأتي تصريح المسؤول الأميركي في وقت دخلت فيها الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الخامس، وقد أعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصا 4 منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس" (Himars).

وبذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف بما مجموعه 20 وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. وتشمل الشحنة الجديدة أيضا 500 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست"، وفق ما أورده كيربي.

ومدافع هيمارس المتحركة تستطيع إطلاق صواريخ يوجهها نظام "جي بي إس" لتحديد المواقع ويبلغ مداها 80 كيلومترا، الأمر الذي يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها، ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية.





مطالب كييف

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف طلب من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحا أن بلاده ستحتاج الى "ما لا يقل عن 100" منظومة هيمارس لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.

وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية إن الإمدادات الغربية من صواريخ هيمارس "أحدثت فرقا لكنها ليست كافية لقلب المعادلة"، مضيفا "نحن بحاجة لأنظمة دفاع جوي لمنع روسيا من إطلاق صواريخ بعيدة المدى على مدن سلمية".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده قادرة الآن على إطلاق 6 آلاف قذيفة يوميا، في حين بدأت موسكو تعاني من نقص في الذخيرة والقوات".

وذكر زيلينسكي للصحيفة الأميركية أن قواته كانت تخسر في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين ما بين 100 و200 جندي يوميا، غير أن العدد انخفض الآن إلى 30 قتيلا.

بولندا وألمانيا

من ناحية أخرى، قال شيمون شينكوفسكي فيل سيك نائب وزير الخارجية البولندي، في تصريح لمجلة "دير شبيغل" (Der spiegel) الألمانية اليوم الجمعة إنه ثبت بأن "الوعود الألمانية بالتبادل الدائري للدبابات مناورة خادعة"، مضيفا أن بولندا ترى العروض الألمانية غير مقبولة، وبالتالي تعتمد الآن على مساعدة شركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح المسؤول البولندي أن الألمان عرضوا في البداية على بولندا دبابات "أقدم من تلك التي قدمناها لأوكرانيا"، مضيفا أن هذا العرض "لا يمكن قبوله لأنه ليس في مصلحتنا أن تتدهور حالة تسليحنا أو أن يتدرب جنودنا على معدات تعود إلى ستينيات القرن الماضي".





وقال نائب وزير الخارجية البولندي "عرض علينا عدد رمزي من الدبابات… من الصعب اعتبار هذا اقتراحا جادا بعد أن سلمنا أكثر من 200 دبابة إلى أوكرانيا في غضون شهرين"، موضحا أن بولندا تفضل التحدث إلى شركاء آخرين في الناتو "يرغبون حقا في مساعدتنا في هذا الأمر".

وتتلقى بولندا حاليا بالفعل دبابات من الولايات المتحدة وبريطانيا مقابل ما تزود به أوكرانيا في حربها مع روسيا. وكان من المفترض أن يتيح التبادل الدائري للدبابات إمكانية تسليم سريع لمعدات حربية ثقيلة مألوفة للجنود في أوكرانيا.

وأعلنت ألمانيا أنها ستقدم لشركاء الناتو في شرق أوروبا أسلحة أخرى بديلة، أو ستساعدهم في الحصول على بدائل، إلا أن هذه الإستراتيجية لم تمض قدما حتى الآن، ولم تعلن الحكومة الألمانية حتى الآن أي معلومات عن الوضع.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، في تصريح اليوم الجمعة، في معرض ردها على سؤال حول انتقادات بولندا "ما يجب أن يحدث سريعا وعلى نحو خاص هو دعم أوكرانيا، لأنها تخوض معركة شجاعة"، مشيرة إلى أن ألمانيا تقدم من أجل ذلك مدافع "هاوتزر" (Howitzer) ذاتية الدفع وقاذفات صواريخ متعددة.