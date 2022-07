اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد ساعات من توقيع اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول، وفي حين تتواصل المعارك على جبهات عدة وسط ضربات متبادلة بين القوات الأوكرانية والروسية، أعلنت كييف أنها تلقت دعما عسكريا أميركيا إضافيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي لميناء أوديسا (جنوب) وجّه ضربة لاتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، وأضاف زيلينسكي لدى لقائه مشرّعين أميركيين في كييف أمس السبت أن روسيا استهدفت ميناء أوديسا بهجمات صاروخية بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق، الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وتركيا، بشأن تصدير الحبوب من موانئ بلاده.

وتابع أن هذه الهجمات استهدفت محطات الحبوب أيضا، وأظهرت أن موسكو ستجد طريقة لعدم تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع في إسطنبول الجمعة.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قالت قبل ذلك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ضربة إلى الأمم المتحدة وتركيا من خلال الهجوم على ميناء أوديسا.

وأضافت أن هجوم روسيا على ميناء أوديسا بعد توقيع اتفاق تصدير الحبوب يعدّ تناقضا دبلوماسيا.

⚡️ 10 explosions reported in Odesa. Some rockets taken down by air defense. Fire in port, rocket strike in port area confirmed. In light of grain agreement a logical❓️ arises – who will ensure safety of grain ships in Odesa ports if 🇷🇺 continues strikes and how will it be done? pic.twitter.com/k8u7qMDEWn

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الروسية في سماء أوديسا، وقال إن الصاروخين اللذين استهدفا الميناء أصابا محطة لشحن الحبوب، بيد أنه أكد أن الأضرار كانت محدودة.

وأكد حاكم أوديسا إصابة عدد من الأشخاص جراء القصف. وقد رصد مراسل الجزيرة صاروخين على سواحل مدينة أوديسا خلال تصدي قوات الدفاع الجوي الأوكرانية للهجوم.

في الجانب الآخر، قال عضو مجلس الدوما الروسي يفغيني بوبوف للجزيرة إن روسيا قصفت مواقع عسكرية قرب ميناء أوديسا، وإنه لم تتضرر سفن الحبوب أو مواقع مدنية، مضيفا أن موسكو لا تمنع خروج الحبوب من الميناء.

وعلى الرغم من القصف الروسي، فإن الحكومة الأوكرانية أعلنت أنها ستواصل الاستعدادات لاستئناف تصدير الحبوب عبر 3 موانئ تقع على البحر الأسود، بينها ميناء أوديسا.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا بوساطة تركية ورعاية أممية في إسطنبول اتفاقا لتأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، ويسمح بتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

REGARDING THE SHELLINGS OF THE ODESSA PORT

Istanbul agreements didn’t cancel the War. It was always clear that Russians couldn’t be trusted. But this does not affect the fact that we, Ukrainians NEED to take grain out of the ports. pic.twitter.com/8u2qaYp8QV

— Mustafa Nayyem (@mefimus) July 23, 2022