اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد ساعات من توقيع اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول، وفي حين تتواصل المعارك على جبهات عدة وسط ضربات متبادلة بين القوات الأوكرانية والروسية، أعلنت كييف أنها تلقت دعما عسكريا أميركيا إضافيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي لميناء أوديسا (جنوب) وجّه ضربة لاتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، وأضاف زيلينسكي لدى لقائه مشرّعين أميركيين في كييف أمس السبت أن روسيا استهدفت ميناء أوديسا بهجمات صاروخية بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق، الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وتركيا، بشأن تصدير الحبوب من موانئ بلاده.

وتابع أن هذه الهجمات استهدفت محطات الحبوب أيضا، وأظهرت أن موسكو ستجد طريقة لعدم تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع في إسطنبول الجمعة.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قالت قبل ذلك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ضربة إلى الأمم المتحدة وتركيا من خلال الهجوم على ميناء أوديسا.

وأضافت أن هجوم روسيا على ميناء أوديسا بعد توقيع اتفاق تصدير الحبوب يعدّ تناقضا دبلوماسيا.

⚡️ 10 explosions reported in Odesa. Some rockets taken down by air defense. Fire in port, rocket strike in port area confirmed.

In light of grain agreement a logical❓️ arises – who will ensure safety of grain ships in Odesa ports if 🇷🇺 continues strikes and how will it be done? pic.twitter.com/k8u7qMDEWn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 23, 2022

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الروسية في سماء أوديسا، وقال إن الصاروخين اللذين استهدفا الميناء أصابا محطة لشحن الحبوب، بيد أنه أكد أن الأضرار كانت محدودة.

وأكد حاكم أوديسا إصابة عدد من الأشخاص جراء القصف. وقد رصد مراسل الجزيرة صاروخين على سواحل مدينة أوديسا خلال تصدي قوات الدفاع الجوي الأوكرانية للهجوم.

في الجانب الآخر، قال عضو مجلس الدوما الروسي يفغيني بوبوف للجزيرة إن روسيا قصفت مواقع عسكرية قرب ميناء أوديسا، وإنه لم تتضرر سفن الحبوب أو مواقع مدنية، مضيفا أن موسكو لا تمنع خروج الحبوب من الميناء.

وعلى الرغم من القصف الروسي، فإن الحكومة الأوكرانية أعلنت أنها ستواصل الاستعدادات لاستئناف تصدير الحبوب عبر 3 موانئ تقع على البحر الأسود، بينها ميناء أوديسا.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا بوساطة تركية ورعاية أممية في إسطنبول اتفاقا لتأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، ويسمح بتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

REGARDING THE SHELLINGS OF THE ODESSA PORT

Istanbul agreements didn’t cancel the War. It was always clear that Russians couldn’t be trusted. But this does not affect the fact that we, Ukrainians NEED to take grain out of the ports. pic.twitter.com/8u2qaYp8QV — Mustafa Nayyem (@mefimus) July 23, 2022

إدانات دولية

وقد دانت الولايات المتحدة "الضربات الصاروخية الروسية" على ميناء أوديسا الأوكراني، معتبرة أنها "تلقي بظلال من الشك الجدي" حول التزام روسيا المتعلق برفع الحظر عن صادرات الحبوب في إطار الاتفاق الذي وقعته يوم الجمعة في إسطنبول.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "هذا الهجوم يلقي بظلال من الشك الجدي حول صدقية التزام روسيا باتفاق الجمعة، ويقوض عمل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال مواد غذائية أساسية إلى الأسواق العالمية"، وطالب روسيا بوقف ما وصفه بعدوانها على أوكرانيا.

كما ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقصف الصاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع الأطراف تعهدت أمس بالتزامات واضحة لضمان النقل الآمن للحبوب الأوكرانية والمنتجات ذات الصلة إلى الأسواق العالمية، وإن التنفيذ الكامل للالتزامات من جانب روسيا وأوكرانيا وتركيا أمر واجب.

بدوره، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يدين بشدة الضربة الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا.

وقال بوريل إن قصف الميناء بعد يوم من توقيع اتفاقية إسطنبول أمر مستهجن، ويظهر مرة أخرى تجاهل روسيا التام للقانون والالتزامات الدولية.

كما نددت بريطانيا بما وصفته بالهجوم المروع وغير المبرر على ميناء أوديسا الأوكراني.

من جانبها، دعت السفيرة الأميركية في كييف بريجيت برينك إلى محاسبة موسكو على ما وصفتها بضربتها الشائنة لمدينة أوديسا.

وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن الهجمات الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا تثير قلقا بالغا، ودعت روسيا إلى الاحترام الكامل لنص اتفاق إسطنبول وروحه.

وفي موسكو، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تنديد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم على ميناء أوديسا بقولها إنه يدين بلا أي تحفظات الهجمات على ميناء أوديسا في حين أنه لا يدين استهداف النظام الأوكراني للأطفال في دونباس، وفق تعبيرها.

وفي أنقرة، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه أجرى اتصالات مع المسؤولين الروس، وإن هؤلاء نفوا أي علاقة لهم بالهجوم على ميناء أوديسا.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقدم إسهاما مهما للتغلب على أزمة الغذاء العالمية من خلال حركة السفن التي ستبدأ في الأيام المقبلة في الموانئ الأوكرانية.

وفي كلمة خلال لقاء مع عمال شركة صناعية في ولاية قيصري (وسط البلاد)، أكد أردوغان أن أنقرة عازمة على مواصلة جهودها الدبلوماسية حتى يتحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا.





مساعدات إضافية

في هذه الأثناء، أكدت الرئاسة الأوكرانية تلقيها مساعدات إضافية من الولايات المتحدة بقيمة 270 مليون دولار، وتشمل المساعدات 4 منظومات صواريخ "هيمارس" وأسلحة مضادة للدبابات و580 طائرة مسيرة.

كما أكدت الرئاسة الأوكرانية حاجتها إلى 50 منظومة صواريخ فعالة مثل هيمارس على الأقل، ومئات من مدافع "هاوتزر".

وتحدثت كييف أخيرا عن نجاح قواتها في توجيه ضربات دقيقة للقوات الروسية بواسطة منظومات الأسلحة الغربية المتطورة، وفي مقدمتها منظومة هيمارس.





تطورات ميدانية

وفي التطورات الميدانية، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته قصفت بسبعة صواريخ جسرا تسيطر عليه القوات الروسية فوق نهر "إنجُوليتس" في قرية داريفكا التابعة لمقاطعة خيرسون في جنوب البلاد.

وقال الجيش الأوكراني إن الجسر كان يعدّ خط إمداد مهما للقوات الروسية، وإنه تعرض لأضرار وأعطال نتيجة القصف.

يذكر أن هذا الجسر هو الثاني الذي تعلن القوات الأوكرانية قصفه خلال أيام بعد جسر أنتونوف في خيرسون.

كما أكد الجيش الأوكراني مقتل 93 جنديا روسيا وتدمير أنظمة صواريخ من نوع "غراد" ومدافع ذاتية الدفع ومستودع ذخيرة في خيرسون.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 200 من القوات الأوكرانية باستهداف مواقعهم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك (وسط أوكرانيا)، مشيرة كذلك إلى تدمير 12 موقع تحكم تابعا للقوات الأوكرانية و4 مستودعات للأسلحة يوم أمس.

كما تحدثت الوزارة عن القضاء على نحو 60 ممن سمتهم عناصر تشكيل "دونباس" الأوكراني القومي في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس (شرق).

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باشتداد المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية على أطراف مقاطعة ميكولايف (جنوب)، وخصوصا على جبهتي سنيهيريفكا وباشتانكا.

وقال الجيش الأوكراني إن طائرات أوكرانية قصفت مواقع روسية عسكرية في ريف المقاطعة.

وفي دونباس، قال مراسل الجزيرة إن قصفا روسيا استهدف مدن سلافيانسك وكراماتورسك وكوستانتينيفكا، مشيرا إلى أنه تسبب في انقطاع خدمة الإنترنت في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وفي دونباس أيضا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمس السبت إن القوات الأوكرانية تتحرك تدريجيا في منطقة خيرسون الشرقية التي سيطرت عليها روسيا في بداية الحرب.

وأضاف "كان المحتلون يحاولون إقامة موطئ قدم هناك.. لكن كيف لهم ذلك؟ القوات المسلحة الأوكرانية تتحرك في المنطقة خطوة خطوة".

وفاة أميركييْن اثنين بدونباس

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت إن مواطنين أميركيين توفيا في الآونة الأخيرة بمنطقة دونباس في شرقي أوكرانيا دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وقال المتحدث إن الإدارة الأميركية على اتصال بعائلتيهما، وتقدم "كل المساعدة القنصلية الممكنة".

وامتنع المتحدث عن تحديد متى لقي الأميركيان حتفهما على وجه الدقة أو ملابسات موتهما.

وتطوع العديد من الأميركيين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، على الرغم من التحذيرات بعدم حمل السلاح. ولقي أميركي حتفه في القتال في مايو/أيار الماضي بعد أن انضم إلى آلاف المقاتلين الأجانب الذين تطوعوا لمساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية.