اجتماع للجنة الاستشارية العسكرية الأميركية القطرية يبحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

قال بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن اللجنة الاستشارية العسكرية الأميركية القطرية عقدت اجتماعا في الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 يوليو/تموز الجاري.

وأكد البيان أن الاجتماعات عززت الشراكة الدفاعية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وقطر من خلال المناقشات بشأن مواجهة التهديدات المشتركة، وتعزيز المساعدة الأمنية والتعاون العسكري، وتطوير مبادرات ثنائية إستراتيجية.

وأضاف البيان أن الوفدين الأميركي والقطري تبادلا وجهات النظر بشأن التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الهدنة في اليمن، وضرورة الحفاظ على جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وشبكة الهجمات الجوية بالطائرات الإيرانية المسيرة، وسبل تعزيز ودمج بنية أمنية إقليمية.

وأرست الدولتان قاعدة متينة لعلاقات سياسية إقليمية ودولية متميزة، وعُقدت بينهما 4 جولات للحوار الإستراتيجي منذ عام 2018 وحتى الآن بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والدفاع والتعليم والثقافة وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والتعاون التجاري وقضايا الطاقة والعمل.

وشهد عاما 2020 و2021 مرحلة جديدة من العلاقات الأميركية القطرية، خاصة مع نجاح الدبلوماسية القطرية في التوصل إلى اتفاق أميركي مع طالبان في 2020، والذي أفضى إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، فضلا عن التوقيع على اتفاق رعاية قطر المصالح الأميركية في أفغانستان، مما يعكس ثقة واشنطن بكفاءة دبلوماسية الدوحة.

وشكلت الزيارة التي أجرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة والتقى خلالها الرئيس جو بايدن محطة جديدة على طريق بناء وتعزيز التعاون الإستراتيجي والتشاور المتواصل بين البلدين.