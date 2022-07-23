إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية خططت لضرب مناطق حساسة

أعلنت وزارة الاستخبارات في إيران -اليوم السبت- اعتقال شبكة عملاء تجسس للموساد الإسرائيلي خططوا لعمليات إرهابية في مناطق حساسة داخل البلاد.

وقالت الوزارة -في بيان- إن عناصر الشبكة تواصلوا مع ضباط في الموساد الإسرائيلي عبر دولة جارة، ودخلوا إيران من إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن عملاء الموساد كانت بحوزتهم أجهزة اتصالات حديثة ومواد تفجيرية قوية وأسلحة، وأن التحقيقات مستمرة بشأن وجود اتصالات لشبكة التجسس داخل إيران أو خارجها.

ولم تذكر وزارة المخابرات عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا ولم تفصح عن جنسيتهم، لكنها تعهدت بتقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على شبكة عملاء يعملون لحساب إسرائيل، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات تخريبية و"عمليات إرهابية".

ولم يصدر بعد أي تعليق من المسؤولين الإسرائيليين.

ويأتي الكشف عن هذه العملية بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد تعهدا مشتركا بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، وتنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية.





وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين في الأعوام الماضية.

وغالبا ما تعلن السلطات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين لإيران.

ففي أبريل/نيسان الماضي أفاد الإعلام الرسمي بتوقيف 3 أشخاص في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرقي إيران، يشتبه بارتباطهم بالموساد، لضلوعهم في نشر وثائق مصنّفة سرية.

وفي يوليو/تموز 2021 أعلنت وزارة الاستخبارات توقيف "عناصر عميلة" لإسرائيل، وضبط أسلحة كانت معدّة للاستخدام في "أحداث شغب"، في أعقاب احتجاجات شهدتها إيران على خلفية شحّ المياه في جنوب غربي البلاد.