يعاني من رشح وتعب وسعال.. بايدن يصاب للمرة الأولى بفيروس كورونا

قال البيت الأبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وإنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل، لكن مع خضوعه للعزل الذاتي.

وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في مذكرة نُشرت أمس الخميس إن بايدن (79 عاما) يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه أول أمس الأربعاء، وإنه بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال بايدن -الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين- في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه بخير، وينجز الكثير من العمل وسيواصل أداء مهامه.

كما ظهر بايدن مبتسما في صورة نُشرت في الحساب ومرتديا سترة وجالسا إلى مكتب عليه أوراق.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن في بيان "التزاما بإرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت".

وذكر مراسل قناة "إن بي سي" (NBC) الأميركية إنه تم اعتبار كامالا هاريس نائبة الرئيس ضمن دائرة المخالطين لبايدن بعد تشخيص إصابته بكورونا.

وفي الشهور الماضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كامالا هاريس نائبة الرئيس، في أبريل/نيسان الماضي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير العدل ميريك جارلاند.

وقالت جان بيير إن بايدن يتحدث مع العاملين معه بالهاتف وسيواصل المشاركة في الاجتماعات بالهاتف وعبر تطبيق زوم من البيت الأبيض خلال تعافيه.

وأضافت أن بايدن سيؤدي العمل مباشرة عندما تثبت الفحوص سلبية الإصابة، وأن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.

وأصيب دونالد ترامب سلف بايدن بكوفيد-19 في أواخر 2020 وعولج في المستشفى لعدة أيام.

وقال عزقيل إيمانويل، وهو طبيب وعضو سابق في فريق بايدن الانتقالي لشؤون كوفيد، على تويتر "نحن في وضع مختلف للغاية عن آخر مرة أصيب فيها رئيس للولايات المتحدة بكوفيد".

وأضاف "بايدن مطعم بالكامل تطعيما معززا، وتفيد التقارير بأنه يتناول علاجا (باكسلوفيد). إذا كان من شأن ذلك إظهار شيء فهو كم هو معد هذا المتحور الخامس. اطمئنوا".

وبشأن التداعيات الصحية لإصابة بايدن بكورونا، قال رئيس فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض أشيش جها أمس الخميس إن خطر تعرض الرئيس جو بايدن لمرض خطير محدود للغاية نظرا لتلقيه التطعيم إضافة إلى جرعتين تنشيطيتين.

وكان بايدن قد قام الأسبوع الماضي بجولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، التقى خلالها عددا من الرؤساء والقادة، كما حضر قمة عربية أميركية في مدينة جدة.

ولم يكشف البيت الأبيض كيف أصيب بايدن بالفيروس، لكن آخر ظهور له كان لدى استقباله السيدة الأولى الأوكرانية وخلال كلمة له عن التغير المناخي.

وكان مقررا أن يسافر بايدن إلى ولاية بنسلفانيا خلال النهار في إطار سلسلة من الرحلات في جميع أنحاء البلاد، تهدف إلى إحياء حظوظ الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي.