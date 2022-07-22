نقل مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي ليبي أن 3 أشخاص قتلوا بينهم طفل في اشتباكات بالعاصمة طرابلس بين جهاز الحرس الرئاسي وقوة الردع الخاصة، على خلفية عمليات اختطاف متبادلة بينهما، من جهة ثانية لوّح مجلس النواب بالمضي في تعيين المناصب السيادية إذا لم يرد المجلس الأعلى للدولة على الترشيحات المطلوبة.

ودارت رحى الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمناطق سكنية في طرابلس كمنطقتي الفرناج وزاوية الدهماني، وأحدثت حالة من الفزع بين السكان المحليين.

وسيطرت قوة الردع الخاصة على مقرات لجهاز المخابرات العامة التي يقوم الحرس الرئاسي بتأمينها.

وطالب المجلس الرئاسي جميع أطراف الصراع في العاصمة طرابلس بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقارها.

كما دعا المجلس النائبَ العام والمدعيَ العام العسكري إلى فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات، مطالبا وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة باتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن بالعاصمة.

المناصب السيادية

في الجانب السياسي، قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الخميس، تسمية شخصيات للمناصب السيادية بالدولة وفق "اتفاق بوزنيقة" بالمغرب.

وجاء في خطاب وجهه صالح لستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أن مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها، في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة.

وأضاف أن مجلـس النواب التزم في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين لهذه المناصب، أما مجلس الدولة فلم يلتزم بإعداد 3 ملفات للاختيار من بينهم.





ومن المقرر أن يختار مجلس الدولة 3 أسماء لكل منصب من أصل 13 اسما رشحهم مجلس النواب بشكل مبدئي، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من الثلاث لكل منصب.

وأوضح صالح أن عدم البتّ في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية مَن يشغلها.

وكرر دعوة المجلس الأعلى للدولة بالرد وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ الخطاب.

ولم يصدر على الفور تعليق من المجلس الأعلى للدولة بشأن ما ورد بالخطاب.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة "لجنة 13+13″، في مدينة بوزنيقة المغربية، لبحث اختيار المناصب السيادية.

ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.

ومن بين المناصب السيادية التي تباحث أطراف النزاع حولها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام الليبي، ورئيس البنك المركزي، ورئيس مؤسسة النفط، ورئيس المخابرات العامة.

وتأتي الدعوة لحسم أمر المناصب السيادية في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات، وبعد أن قام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قبل أسبوع بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين مجلس جديد، قام المجلس لاحقا باستئناف إنتاج وتصدير النفط المتوقف منذ 3 أشهر.