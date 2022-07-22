قبل أيام من الاستفتاء.. أبرز التطورات في تونس منذ إعلان الرئيس سعيّد التدابير الاستثنائية
تنطلق -غدا السبت- عمليات الاقتراع خارج تونس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، على أن يستكمل يوم الاثنين المقبل عبر الاقتراع داخل البلاد.
وفيما يأتي تسلسل زمني لأبرز التطورات الرئيسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة والحكم عبر مراسيم.
25 يوليو/تموز 2021
- سعيّد يعلن تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".
- سعيّد يؤكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي، وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.
- حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان يندد بـ"انقلاب على الثورة والدستور"، ويدعو أنصاره وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".
26 يوليو/تموز 2021
- المئات من أنصار سعيّد والنهضة يتبادلون التقاذف بالقوارير والحجارة أمام البرلمان.
- الغنوشي يبدأ اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية، مطالبا بالسماح له بدخوله بعد أن أغلقه الجيش.
- الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) يعتبر أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.
- فرنسا تعرب عن أملها في العودة "في أقرب وقت" إلى "العمل الطبيعي للمؤسسات"، والولايات المتحدة تبدي "قلقها" وتدعو إلى احترام "المبادئ الديمقراطية".
27 يوليو/تموز 2021
- حزب النهضة يدعو إلى إجراء "انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة، من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنّب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".
28 يوليو/تموز 2021
- سعيّد يطلق حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية، مقابل "صلح جزائي" معهم.
3 أغسطس/آب 2021
- الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الرئيس إلى الإسراع في تعيين رئيس حكومة، وتشكيل حكومة "إنقاذ مصغّرة".
- حركة النهضة تبدي استعادها لإجراء "نقد ذاتي" وتغيير سياساتها.
26 أغسطس/آب 2021
- منظمة العفو الدولية تعلن تسجيل 50 حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" منذ 25 يوليو/تموز، ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.
3 سبتمبر/أيلول 2021
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تدعو سعيّد إلى وضع حد لسلسلة "ممارسات تعسفية"، أبرزها "تقييد الحريات".
10 سبتمبر/أيلول 2021
- الاتحاد الأوروبي يعبر لسعيّد عن "مخاوف"، ويدعوه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديمقراطية" في تونس.
- سعيّد يلمح إلى إمكانية تعديل الدستور.
14 سبتمبر/أيلول 2021
- الرئيس التونسي يشدد على أن بلاده "تحكمها مافيا"، ويهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.
20 سبتمبر/أيلول 2021
- قيس سعيّد يعلن أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار "أحكام انتقالية"، مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.
- حزب النهضة يحذّر من أن تدابير الرئيس تهدد بـ"تفكيك الدولة".
22 سبتمبر/أيلول 2021
- سعيّد يصدر أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".
- سعيّد يعلن أنه سيبقي العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".
29 سبتمبر/أيلول 2021
- الرئيس يكلّف الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أسرع وقت.
- بودن -غير المعروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين- هي أول امرأة تُعيّن على رأس السلطة التنفيذية في بلد له تاريخ رائد في مجال حقوق المرأة وحرياتها.
10 ديسمبر/كانون الأول 2021
- سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس، يدعون -في بيان مشترك- إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
13 ديسمبر/كانون الأول 2021
- سعيّد يعلن تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو/تمّوز، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
- حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر "مؤقت".
23 ديسمبر/كانون الأول 2021
- منظمة هيومن رايتس ووتش تندد بازدياد الملاحقات القانونية باستعمال قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس، معتبرة أنها تشكل "خطرا" على الحريات.
14 يناير/كانون الثاني 2022
- قوات الأمن تفرّق بعنف مظاهرات نظمت ضد الرئيس، رغم حظر التجمعات لأسباب صحية.
5 فبراير/شباط 2022
- الرئيس سعيّد يحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير حزب النهضة.
13 فبراير/شباط 2022
- الرئيس يقرّ مرسوما يؤسس "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ويمنح نفسه صلاحية "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية"، كما يمنع القضاة من الإضراب عن العمل.
22 أبريل/نيسان 2022
- سعيّد يقوم بتغيير قانون هيئة الانتخابات، وأصبحت لديه سلطة تعيين رئيسها وأعضاء من مجلسها.
- حلّ البرلمان نهائيا.
30 مارس/آذار 2022
- سعيّد يعلن حلّ البرلمان نهائيا كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله جلسة افتراضية.
20 مايو/أيّار 2022
- سعيّد يعين أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها إعداد "دستور للجمهورية الجديدة".
6 يونيو/حزيران 2022
- الاتحاد العام التونسي للشغل ينفذ إضرابا عاما، ردّا على ما وصفه بالتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.
1 يوليو/تموز 2022
- الرئيس التونسي ينشر مشروع الدستور الجديد.
3 يوليو/تموز 2022
- انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
السبت 23 يوليو/تموز
- انطلاق التصويت خارج تونس على مشروع الاستفتاء.
الاثنين 25 يوليو/تموز
- التصويت على مشروع الاستفتاء داخل تونس، وهو اليوم الذي يوافق إعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل سعيّد، كما أنه يوافق أيضا عيد الجمهورية.