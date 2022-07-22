تنطلق -غدا السبت- عمليات الاقتراع خارج تونس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، على أن يستكمل يوم الاثنين المقبل عبر الاقتراع داخل البلاد.

وفيما يأتي تسلسل زمني لأبرز التطورات الرئيسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة والحكم عبر مراسيم.

25 يوليو/تموز 2021

سعيّد يعلن تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

سعيّد يؤكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي، وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.

حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان يندد بـ"انقلاب على الثورة والدستور"، ويدعو أنصاره وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".

26 يوليو/تموز 2021

المئات من أنصار سعيّد والنهضة يتبادلون التقاذف بالقوارير والحجارة أمام البرلمان.

الغنوشي يبدأ اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية، مطالبا بالسماح له بدخوله بعد أن أغلقه الجيش.

الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) يعتبر أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.

فرنسا تعرب عن أملها في العودة "في أقرب وقت" إلى "العمل الطبيعي للمؤسسات"، والولايات المتحدة تبدي "قلقها" وتدعو إلى احترام "المبادئ الديمقراطية".

27 يوليو/تموز 2021

حزب النهضة يدعو إلى إجراء "انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة، من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنّب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".

28 يوليو/تموز 2021

سعيّد يطلق حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية، مقابل "صلح جزائي" معهم.





3 أغسطس/آب 2021

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الرئيس إلى الإسراع في تعيين رئيس حكومة، وتشكيل حكومة "إنقاذ مصغّرة".

حركة النهضة تبدي استعادها لإجراء "نقد ذاتي" وتغيير سياساتها.

26 أغسطس/آب 2021

منظمة العفو الدولية تعلن تسجيل 50 حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" منذ 25 يوليو/تموز، ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.

3 سبتمبر/أيلول 2021

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تدعو سعيّد إلى وضع حد لسلسلة "ممارسات تعسفية"، أبرزها "تقييد الحريات".





10 سبتمبر/أيلول 2021

الاتحاد الأوروبي يعبر لسعيّد عن "مخاوف"، ويدعوه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديمقراطية" في تونس.

سعيّد يلمح إلى إمكانية تعديل الدستور.

14 سبتمبر/أيلول 2021

الرئيس التونسي يشدد على أن بلاده "تحكمها مافيا"، ويهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.

20 سبتمبر/أيلول 2021

قيس سعيّد يعلن أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار "أحكام انتقالية"، مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.

حزب النهضة يحذّر من أن تدابير الرئيس تهدد بـ"تفكيك الدولة".





22 سبتمبر/أيلول 2021

سعيّد يصدر أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".

سعيّد يعلن أنه سيبقي العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".

29 سبتمبر/أيلول 2021

الرئيس يكلّف الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أسرع وقت.

بودن -غير المعروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين- هي أول امرأة تُعيّن على رأس السلطة التنفيذية في بلد له تاريخ رائد في مجال حقوق المرأة وحرياتها.

10 ديسمبر/كانون الأول 2021

سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس، يدعون -في بيان مشترك- إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

13 ديسمبر/كانون الأول 2021



سعيّد يعلن تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو/تمّوز، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر "مؤقت".





23 ديسمبر/كانون الأول 2021

منظمة هيومن رايتس ووتش تندد بازدياد الملاحقات القانونية باستعمال قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس، معتبرة أنها تشكل "خطرا" على الحريات.

14 يناير/كانون الثاني 2022

قوات الأمن تفرّق بعنف مظاهرات نظمت ضد الرئيس، رغم حظر التجمعات لأسباب صحية.

5 فبراير/شباط 2022

الرئيس سعيّد يحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير حزب النهضة.

13 فبراير/شباط 2022

الرئيس يقرّ مرسوما يؤسس "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ويمنح نفسه صلاحية "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية"، كما يمنع القضاة من الإضراب عن العمل.





22 أبريل/نيسان 2022

سعيّد يقوم بتغيير قانون هيئة الانتخابات، وأصبحت لديه سلطة تعيين رئيسها وأعضاء من مجلسها.

حلّ البرلمان نهائيا.

30 مارس/آذار 2022

سعيّد يعلن حلّ البرلمان نهائيا كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله جلسة افتراضية.

20 مايو/أيّار 2022

سعيّد يعين أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها إعداد "دستور للجمهورية الجديدة".

6 يونيو/حزيران 2022

الاتحاد العام التونسي للشغل ينفذ إضرابا عاما، ردّا على ما وصفه بالتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.

1 يوليو/تموز 2022

الرئيس التونسي ينشر مشروع الدستور الجديد.

3 يوليو/تموز 2022

انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

السبت 23 يوليو/تموز

انطلاق التصويت خارج تونس على مشروع الاستفتاء.

الاثنين 25 يوليو/تموز