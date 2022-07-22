قتل 3 جنود سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، شملت أهدافا في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري للنظام السوري قوله إن القصف الإسرائيلي أوقع أيضا بعض الخسائر المادية. وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وأوضح المصدر أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وقال سكان في غرب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن قصفا صاروخيا شمل مناطق غرب العاصمة دمشق، وشوهدت ألسنة النيران والدخان ترتفع من المنطقة المستهدفة، كما دمرت وسائط الدفاع الجوي صاروخين جنوب غرب العاصمة، بحسب المصدر ذاته.

وكان قصف إسرائيلي استهدف في يونيو/حزيران الماضي مطار دمشق الدولي ومستودعا قريبا منه. وقال مراسل الجزيرة في إدلب (شمالي سوريا) حينها إن مصادر محلية غير رسمية قالت إن القصف الصاروخي الإسرائيلي ألحق ضررا كبيرا بالمدرج الشمالي لمطار دمشق، وهو المدرج الوحيد الذي كان يعمل قبل القصف، كما استهدفت تل أبيب أيضا مستودعا للأسلحة قرب المطار، تستخدمه مجموعات مسلحة تابعة لإيران لاستقبال الأسلحة القادمة من طهران.

وأضافت مصادر للجزيرة أن القصف الإسرائيلي على المطار أودى بحياة عدد من جنود النظام السوري، ولكن لم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات.

وتوجد في منطقة جنوب دمشق عدة مواقع عسكرية لمجموعات تابعة لإيران وحزب الله اللبناني، وتعرضت في عدة مرات لقصف إسرائيلي في السنوات القليلة الماضية، وذلك ضمن سياسة تل أبيب الرامية إلى منع تعزيز إيران من وجودها العسكري في الأراضي السورية.

وتقول طهران إن عددا من قواتها يوجد في سوريا في إطار مهام استشارية تقدم لسلطات دمشق، وأما حزب الله فإنه يقاتل منذ عام 2013 بشكل علني دعما لقوات النظام السوري في مواجهة المعارضة السورية المسلحة.

ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه أحصى وقوع ما لا يقل عن 15 قصفا إسرائيليا على الأراضي السورية منذ مطلع العام الحالي.