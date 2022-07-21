وزارة العدل الروسية تطلب حل الوكالة اليهودية وتل أبيب تنتقد الخطوة وتربطها بحرب أوكرانيا

طلبت وزارة العدل الروسية اليوم الخميس تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية "سوخنوت" المعنية بقضايا الهجرة إلى إسرائيل، وقال وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي "نحمان شاي" إن الخطوة محاولة "مثيرة للشفقة" لمعاقبة الوكالة على موقف تل أبيب من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الموقع الإلكتروني لمحكمة "باسماني" الجزائية في موسكو إن وزارة العدل الروسية رفعت في 15 يوليو/تموز الحالي دعوى لحل الفرع الروسي للوكالة اليهودية، وإن النظر في الدعوى سيبدأ في 28 من الشهر نفسه، ولم يذكر الموقع سبب رفع الدعوى، غير أن الوزارة قالت إن الوكالة اليهودية تواجه اتهاما بانتهاك القانون الروسي عبر أنشطتها

وقال نحمان شاي -في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي- إن محاولة معاقبة الوكالة اليهودية على موقف إسرائيل من الحرب الروسية على أوكرانيا "أمر مثير للشفقة ومهين".

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن فرع الوكالة اليهودية في موسكو يفكر بتعليق عمله بنفسه، وأضاف الموقع أن وزارة العدل الروسية بررت قرارها بقيام الوكالة بمخالفات للقانون الروسي من دون إعطاء أي تفسيرات.

روسيا تغلق مقر الوكالة اليهودية بحجة مخالفتها شروط العمل.

الوكالة مسؤولة عن تهجير اليهود إلى إسرائيل.

بوتين غاضب من موقف إسرائيل من غزو أوكرانيا، رغم أنها ظلت على الحياد.

خطوة لست سهلة، لكن أكث ما يهم إسرائيل أن تواصل روسيا السماح لها بشن هجمات في سورية كما تريد. — د.صالح النعامي (@salehelnaami) July 21, 2022

السفير الروسي

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أمس الأربعاء عن مصادر مطلعة قولها إن أناطولي فيكتوروف السفير الروسي لدى تل أبيب نقل في اجتماعات مغلقة مع شخصيات إسرائيلية عدم رضا الكرملين عن تولي يائير لبيد قبل أيام منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وذلك بسبب انتقاداته للحرب الروسية على أوكرانيا عندما شغل منصب وزير الخارجية.

وكان لبيد قد وصف -في أبريل/نيسان الماضي عندما كان وزيرا للخارجية- الحرب الروسية على أوكرانيا بالعدوانية، كما انتقد ما سماها مجزرة بوتشا بضواحي كييف، ونقلت القناة رد فعل السفارة الروسية في تل أبيب التي قالت إن موسكو تأمل أن تكون المواقف الإسرائيلية أكثر إتزانا بخصوص الحرب في أوكرانيا، وإن موسكو تواصل العمل على بناء علاقة حسنة مع إسرائيل منذ انطلاق العلاقات قبل 30 عاما.

وتأسست الوكالة اليهودية عام 1929، وأدرجت ضمن أهدافها الهجرة (العودة إلى إسرائيل)، ومساعدة اليهود الذين يعيشون في "الشتات "على البقاء يهودا، للحفاظ على علاقتهم بالدولة اليهودية وتعزيزها.

الفرع الروسي

وبدأت "سوخنوت" نشاطها في أراضي الاتحاد السوفياتي عام 1989، وذلك قبل عامين من الافتتاح الرسمي للسفارة الإسرائيلية في موسكو، وهي مسؤولة عن عدد من البرامج التعليمية، بما في ذلك تنظيم معسكرات الأطفال و"مدارس الأحد"، فضلا عن الإشراف على برامج "إعادة" الشباب إلى إسرائيل.

وعلى مستوى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق؛ لديها مكاتب تمثيلية في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وأوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا.

وتقول عدة مصادر بالأوساط اليهودية في روسيا إن دور "سوخنوت" في إعادة اليهود إلى إسرائيل من روسيا أصبح ضئيلا الآن، وإن العمل الرئيسي يمر عبر القنصلية الإسرائيلية في موسكو.

ويمكن للوكالة تقديم المشورة بشأن قضايا الهجرة، لكن المساعدة تنحصر أساسا في تنظيم رحلات جوية مجانية إلى إسرائيل "للعائدين".