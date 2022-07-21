قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك بعض الأمور التي تفاهمت تركيا فيها مع الطرفين الروسي والإيراني بخصوص العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا، مؤكدا أن بلاده "لا تطلب الإذن مطلقا" من أحد.

وأبدى جاويش أوغلو -في تصريحات صحفية- معارضة بلاده لوجهتي النظر الروسية والإيرانية فيما يتعلق بدعم النظام السوري، مؤكدا إدراك الطرفين أنه لا فرق بين "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات حماية الشعب" وبين حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وقال الوزير التركي إن كلتا الدولتين تعارضان قيام تركيا بعملية عسكرية في شمالي سوريا، لكن الأهم هو ما تفعله تركيا في سوريا، مضيفا أن بلاده "لا تطلب الإذن مطلقا" من أي أحد قبل شنّ عملية عسكرية في سوريا.

وأوضح في هذا السياق "يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب"، محذّرا من أنه "يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع".

تصريحات أردوغان

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ملف العملية العسكرية شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندة تركيا إلى حين تبديد مخاوفها المتعلّقة بأمنها القومي.

ودعا الرئيس التركي القوات الأميركية إلى الانسحاب من المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا، لأنها تغذي التنظيمات الإرهابية هناك، وانسحابُها سيجعل عملية مكافحة الإرهاب أسهل، بحسب تعبيره.





وقال إن تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا، على حد قوله.

وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا الثلاثاء في طهران، قال أردوغان -الذي يهدد بشنّ عملية عسكرية تركية في سوريا منذ مايو/أيار الماضي- إنه يعوّل على "دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب".

لكنّ نظيرَيه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي حذرا من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة.

الموقف الإيراني والأميركي

ومقابل الموقف التركي، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن قلقه من احتمال وقوع عمليات عسكرية تركية في الشمال السوري.

كما طالب -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل مقداد- القوات الأميركية بمغادرة الأراضي السورية بشكل فوري ودون شروط، وفق تعبيره.

من جهته، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع تركيا للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال إن المقاتلين الأكراد يشكلون جزءا مهما من التحالف ضد تنظيم الدولة، وساهموا في تحقيق المكاسب على الأرض.

ومنذ 2016، شنّت تركيا 3 عمليات عسكرية في سوريا على حدودها الجنوبية، استهدفت تنظيمات كردية تعتبر أنها تهدد أراضيها، كما أطلقت هجوما مطلع عام 2020 على قوات النظام السوري.