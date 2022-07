تبنيها شركة روسية.. مصر تشرع بإنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد

أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر للبدء بإنشاء أولى وحدات المحطة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح شمال شرقي البلاد، ووصف المشروع بأنه أكبر مشروع تعاون روسي مصري منذ بناء سد أسوان.

وشارك وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، ورئيس شركة "روساتوم" (Rosatom) الروسية أليكسي ليخاتشيف أمس الأربعاء في الصبة الخرسانية الأولى، والتي ستستخدم كأساس لمحطة الضبعة، وقالت صحف محلية إن قيمة المشروع تناهز 25 مليار دولار، وتشارك موسكو في تمويل المشروع عن طريق قرض للقاهرة يغطي أغلب التكاليف.

وتبعد محطة الضبعة النووية نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وتقول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تملك وتشغل المشروع إنها من المقرر أن تضم 4 وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميغاوات.

قام وفد روسي برئاسة مدير عام شركة "روساتوم" ووزير الكهرباء, بزيارة موقع انشاء محطة الضبعة للطاقة النووية،

ROSATOM Director General and Egypt’s Minister of Electricity, visited the construction site of Egypt’s El-Dabaa NPP

