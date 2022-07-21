الكرملين و"سي آي إيه" ينفيان شائعات تدهور صحة بوتين

نفى الكرملين ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) الشائعات التي راجت حول تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد ترددت في الفترة الأخيرة عدة تقارير إعلامية غير مؤكدة تفيد بمرض بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس ردا على سؤال خلال إفادته اليومية "كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحته"، وأضاف بيسكوف "كما تعلمون خبراء الإعلام الأوكرانيون والأميركيون والبريطانيون نشروا أنباء زائفة عديدة عن صحة الرئيس في الشهور الماضي. هذه كلها تقارير زائفة".

وقد سعل بوتين (69 عاما) خلال ظهور علني أمس الأربعاء، ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" (Interfax) عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة خلال زيارة لإيران أول أمس الثلاثاء.

ونقل المتحدث عن بوتين قوله "كان الجو حارا جدا في طهران أمس…(درجة الحرارة) تجاوزت 38 (درجة مئوية)، وكان مكيف الهواء قويا جدا هناك. لذلك أعتذر".

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، حافظ الرئيس بوتين على ظهور إعلامي منتظم، كما ترأس كل الاجتماعات المقررة في جدول أعماله، وخلال الـ30 يوما الماضية أجرى زيارتين خارج روسيا، إحداهما إلى تركمانستان والأخرى إلى إيران، فضلا عن زيارته لبيلاروسيا.

مدير وكالة "سي آي إيه" وليام بيرنز قال أمس الأربعاء في منتدى أمني في الولايات المتحدة إن بوتين بصحة جيدة للغاية.

تصريح بيرنز

وردا على سؤال بشأن صحة الرئيس بوتين، قال وليام بيرنز مدير "سي آي إيه" في منتدى أمني في الولايات المتحدة أمس الأربعاء إن بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية"، نافيا ما تردد من شائعات عن تدهور صحته.

وكان قائد القوات العسكرية البريطانية الأدميرال "توني راداكين" قد قال بوقت سابق في يوليو/تموز الجاري إن الحديث عن مرض بوتين يبقى مجرد إشاعات، مضيفا أنه لا توجد أية مؤشرات تفيد بمرض الرئيس الروسي.

وسبق أن أوردت صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية في تقرير لها في منتصف مايو/أيار الماضي أن الرئيس الروسي مصاب بسرطان الدم، وقد خضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بهذا المرض قبل وقت قصير من إصداره الأمر بشن حرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأشارت التايمز إلى أن تكهنات بشأن صحة بوتين قد سرت بعد أن شوهد في عدة مناسبات وهو يعرج، وشوهد في أثناء اجتماع آخر في أبريل/نيسان الماضي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يمسك بجانب طاولة ليعتمد عليها.

وباتت صحة بوتين تحت المجهر على المستوى الدولي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما تم تصويره وهو يجلس عند طرف طاولات طويلة في اجتماعاته مع مسؤولين محليين وأجانب كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، كما ظهر في بعض الأحيان وهو يسير متصلبا فيما يبدو.