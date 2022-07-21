الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

أكّد متحدث باسم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1" (nord stream 1) أنه تم استئناف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر الخط الألماني الروسي، اليوم الخميس، بعد أعمال الصيانة السنوية.

وكانت الإمدادات القادمة عبر الخط قد توقفت تماما خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام منذ يوم 11 يوليو/تموز الحالي، في ظل مخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة بالفعل.

ويعدّ خط "نورد ستريم 1" المصدر الرئيسي للغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم شركة "نورد ستريم" لوكالة الأنباء الألمانية إن معدلات الضخ في الخط ستحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل إلى المستويات الطبيعية.





وأضاف أن الكميات التي يتمّ ضخها حاليا هي نفس الكميات التي كان يتم ضخها تقريبا قبل بدء أعمال الصيانة، وتبلغ 67 مليون متر مكعب يوميا، بما يعادل نحو 40% من الطاقة التشغيلية للخط

ولكنّ من المحتمل أن تتغير هذه الكميات خلال أيام، حيث يحتاج الأمر لبعض الوقت.