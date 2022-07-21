أزمة سياسية في إيطاليا.. استقالة رئيس الوزراء ورئيس البلاد في طريقه لحل البرلمان

أعلن القصر الرئاسي في إيطاليا اليوم الخميس أن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته بعد اجتماعه بالرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وجاءت هذه الاستقالة عقب سحب 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومة دراغي، وهو ما قد يفتح الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

وطلب الرئيس الإيطالي من دراغي البقاء في منصبه لتصريف الأعمال، ولم يذكر بيان الرئاسة ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

كما استدعى الرئيس الإيطالي إلى قصر كويرينالي في روما رئيسي مجلسي البرلمان، وهما رئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا كاسيلاتي ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو.

ومن المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول بحسب محللين، وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.

وجاءت الاستقالة غداة إعلان 3 أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي أمس الأربعاء أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومة دراغي، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.

وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها، لكنه قدّم في 14 يوليو/تموز استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.