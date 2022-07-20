واشنطن بوست: الحرب تتجدد في أوكرانيا وكذلك الفظائع الروسية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية إن القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين غير المقاتلين يعد جريمة حرب، وبناء على ذلك فإن المسؤولين الروس قد ارتكبوا جرائم حرب على نطاق واسع في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن "توقف العمليات" العسكرية الذي أعلنته روسيا بعد استكمال "احتلالها" لمقاطعة لوغانسك شرقي أوكرانيا لم يعمّر طويلا، حيث انتهى بعد أقل من أسبوعين. فقد أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت الماضي أمرا لقواته باستئناف الهجمات، في تطور يرجح أن موسكو تهدف من خلاله للاستيلاء على آخر جزء تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة دونباس، والذي يتألف من حوالي نصف مقاطعة دونيتسك.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الصاروخية والمدفعية والجوية الروسية المكثفة بدأت قبل إعلان شويغو عن استئناف القتال، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الأوكرانيين من بينهم أطفال.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يصفون الهجمات الروسية الأخيرة على البلدات في دونباس بأنها محاولات متعمدة لإرهاب أوكرانيا وإجبارها على الخضوع، وهو وصف ترى واشنطن بوست أنه في محله بناءً على الأدلة المتاحة، إذ إن التكتيكات التي تستخدمها روسيا في حربها بأوكرانيا تتماشى مع تلك التي استخدمتها في حروبها الأخيرة في كل من الشيشان وسوريا.

هجوم فينيتسا

وقالت إن الضربة الروسية الأكثر فظاعة كانت تلك التي أصابت فيها 3 صواريخ من نوع كروز -وأطلقت من غواصة روسية في البحر الأسود- أهدافا بمدينة فينيتسا الأوكرانية الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات مصابة بمتلازمة داون كانت تدفع عربة أطفال.

وقد أصابت تلك الصواريخ قاعة لحفلات الزفاف ومركزا للتسوق وعيادة للأمراض العصبية، لكن المثير للسخرية هو أن روسيا زعمت أن الهدف كان نادي للضباط الأوكرانيين حيث كان مسؤولون عسكريون يجرون مباحثات مع مورّدي أسلحة أجانب.

وتشير أحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى مقتل 5110 مدنيين وجرح 6752 آخرين في أوكرانيا منذ بدء "الغزو الروسي" للبلد في 24 فبراير/شباط العام الجاري.

ورأت "واشنطن بوست" أنه من الأهمية بمكان أن نضع الحقائق المذكورة آنفا نصب أعيننا في الوقت الذي يتحول فيه الحديث عن تأثيرات الحرب من وقعها على الإنسان إلى تأثيرها الإستراتيجي والجيوسياسي.

وقالت إن المواضيع المتعلقة بالحرب مثل احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال التفاوض، والتأثيرات غير المباشرة للحرب على السياسة الداخلية للدول الأوروبية، وتسلل عملاء روس إلى صفوف الحكومة الأوكرانية؛ كلها مواضيع مهمة. ومع ذلك فإن تجدد القتال في نهاية توقف العمليات الذي أعلنته روسيا، يعني مزيدا من المعاناة وإراقة الدماء أغلبه في صفوف الشعب الأوكراني.

وخلصت واشنطن بوست إلى أن أي نهاية عادلة للحرب لا بد أن تأخذ بعين الحسبان مسؤولية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكاملة عن إشعال فتيلها والحاجة إلى محاسبته على ذلك.