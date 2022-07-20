العفو الدولية تدين الاستخدام "الدنيء والوحشي" للألغام من قبل جيش ميانمار

اتهمت منظمة العفو الدولية جيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب عبر زرع ألغام مضادة للأفراد "بشكل كثيف" في بلدات بولاية كاياه (شرق)، التي تشهد أعمال عنف منذ انقلاب فبراير/شباط 2021.

وقد تم زرع تلك الألغام فيما لا يقل عن 20 بلدة في هذه المنطقة الحدودية مع تايلند، إضافة إلى طريق رئيسي وكنيسة وطرق مؤدية إلى حقول أرز.

ويشير التقرير الذي خلصت إليه دراسة ميدانية أُجريت بين 25 يونيو/حزيران والثامن من يوليو/ تموز، إلى أن "الجنود زرعوا ألغاما أرضية في ردهات مساكن وعلى مداخل منازل ومراحيض خارجية".

ونددت المنظمة بما وصفته بالاستخدام "الدنيء والوحشي" لهذه العبوات الناسفة المحظورة بموجب اتفاقية أوتاوا عام 1997، التي صادقت عليها أكثر من 160 دولة لكن ميانمار ليست من بينها.

وأكدت منظمة العفو أن "الألغام الأرضية التي زرعها الجيش قتلت وتسببت بجروح بالغة لمدنيين وأن استخدام هذه الوسائل لديها تداعيات خطرة على المدى الطويل، خصوصا أنها تمنع الأشخاص النازحين من العودة إلى منازلهم والعمل في أراضيهم".

وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الجيش ألغاما أرضية ازداد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، خصوصا في إطار انسحابه من بعض المناطق".

ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/ شباط 2021 الذي أطاح برئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سوتشي، التي أيدت حملات الاضطهاد التي نفذها جيش بلادها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، تشهد مناطق متفرقة في ميانمار معارك بين الجيش ومليشيات محلية تدعمها فصائل متمردة.

يذكر أن 740 ألف لاجئ من عرقية الروهينغا المسلمة قد فروا من البلاد إلى مخيمات في بنغلادش ودول الجوار، هربا من فظائع ارتكبها العسكريون وأعمال عنف على نطاق واسع وصفتها واشنطن في مارس/آذار الماضي بأنها "إبادة جماعية".

وتواصل الجماعة العسكرية الحاكمة التي تتهم بارتكاب فظائع، حملة القمع الدامية ضد المعارضين التي أدت إلى مقتل أكثر من ألفي مدني وتوقيف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية.

وتسببت الألغام المضادة للأفراد و"مخلفات متفجرات الحرب" و"الألغام المصنعة يدويا"، بمقتل نحو 19 شخصا يوميا خلال العام 2020، 80% منهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة نشرها مرصد الألغام، وارتفع عدد الضحايا العام 2020 بنسبة 21% بسبب تباطؤ جهود نزع الألغام الناجم عن أزمة وباء كوفيد-19، بحسب هذه المنظمة.