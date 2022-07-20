لوتان: قمة طهران.. هل أنتجت جبهة متمردة مناهضة للغرب؟

قالت صحيفة لوتان (LeTemps) السويسرية إن القمة التي جمعت أمس الثلاثاء بين الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي بدت بمثابة جبهة متمردة مناهضة للغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القمة كانت وسيلة لإثبات أن روسيا -التي تتعرض لعقوبات اقتصادية شديدة- ليست معزولة كما يريد لها الغرب، ولكنها لا تخفي وجود انقسامات كثيرة بين الأطراف المشاركة، خاصة في ما يتعلق بالشأن السوري.

ورأت الصحيفة أن الرئيس التركي -الذي أعلن منذ أسابيع خطة لشن هجوم عسكري جديد على المقاتلين الأكراد في سوريا المجاورة- ذهب إلى طهران على أمل الحصول على موافقة ضمنية من إيران وروسيا، حليفا الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن مهمته لا تبدو سهلة.

ولذلك فقد ذكّر أردوغان الإيرانيين خلال القمة بأن المنظمات الإرهابية (الكردية) مصدر إزعاج خطير لتركيا وإيران، ودعاهم إلى توحيد الجهود لمحاربة تلك المنظمات، مشيرا في هذا الإطار إلى إمكانية التعاون بين بلاده وإيران في مجال الصناعات العسكرية، وهو سوق واعد يقدر حجمه بنحو 30 مليار دولار.

وأشارت لوتان إلى أنه من الواضح أن القضية السورية -التي طواها النسيان منذ بدء الحرب في أوكرانيا- قد أصبحت خارج حسابات الغرب تماما، وقد تسفر قمة طهران عن إعطاء تركيا الضوء الأخضر لمهاجمة "كوباني" التي أصبحت رمزا للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي قد ترى فيه للولايات المتحدة تقليلا من دورها في سوريا.

إرضاء موسكو





ورأت الصحيفة السويسرية أن أنقرة ركزت في هذه القمة الثلاثية على استرضاء موسكو، وأوردت في هذا الإطار رأي المحلل السياسي سونر كاجابتاي من معهد واشنطن الذي قال إن "أردوغان يسعى لاستخدام الحرب في أوكرانيا وسيلة ضغط" على روسيا، خاصة أن بلاده تمتلك مفاتيح البحر الأسود بفضل مضيقي البوسفور والدردنيل.

وبناء على ذلك يرى كاجابتاي أن "أردوغان يمكنه مساعدة بوتين في إقامة ممر للقمح" يمكِّن من تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب المتراكمة في أوكرانيا، وأيضا لإنعاش صادرات القمح الروسي المحرومة من منافذ البيع، في وقت تدعم فيه الأمم المتحدة بقوة تحركات تركيا هذه لدرء شبح أزمة غذاء عالمية.

وتشير الصحيفة إلى وجود تقارب روسي إيراني منذ بدء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو الشبيهة بتلك المفروضة على طهران، ومن أبرز مظاهر هذا التقارب -حسب لوتان- كون بوتين ورئيسي التقيا 3 مرات في مناسبات مختلفة في غضون 6 أشهر.

أما الهدف من لقائهما في قمة طهران فهو -وفق ما يراه المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف- أن "يرتقي التعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية"، خاصة أن إيران -حسب معلومات أميركية نفتها طهران- تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة التي هي بأمس الحاجة إليها في حربها بأوكرانيا.

وختم كاتب تقرير لوتان بالإشارة إلى ما يرى أنها مفارقة غريبة، إذ إن تركيا -التي تسعى لاسترضاء روسيا- تزود الجيش الأوكراني بالطائرات المسيرة التي تلحق أكبر الأضرار بالقوات الروسية في مختلف البلدات الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك دليل على أن الجبهة المناهضة للغرب لا تزال أمامها صعوبات جمة قبل توحيد صفوفها.