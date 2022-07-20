انتظره قرابة دقيقة.. ناشطون يعلقون على فيديو لاجتماع بوتين وأردوغان في طهران

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الإيرانية طهران، أمس الثلاثاء.

ويوثق المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لحظات انتظار بوتين وصول الرئيس التركي لمدة تقارب دقيقة بغرفة الاجتماعات.

وأثار مقطع الفيديو موجة جدل وردود فعل بين رواد مواقع التواصل؛ حيث دخل الرئيس الروسي إلى قاعة الاجتماعات أولا، وظل واقفا لنحو دقيقة في انتظار الرئيس التركي، في موقف وصفه مغرّدون بأنه يهدف إلى إحراج بوتين.

A cornered Putin is a made-to-wait, cud-chewing Putin. pic.twitter.com/dN3wJ0OH2P — Michael Weiss 🌻🇺🇸🇮🇪 (@michaeldweiss) July 19, 2022

ورأى بعض المتفاعلين أن أردوغان تعمد إحراج بوتين "انتقامًا" لموقف تعرض له قبل عامين في أثناء لقاء الرئيسين في موسكو، حيث اضطر أردوغان وفريقه الدبلوماسي للانتظار نحو دقيقتين حتى مجيء بوتين، وأثار ذلك الانتظار الطويل حينها عاصفة من الجدل على منصات التواصل.

A report aired yesterday on Russian state-controlled TV (Russia 1) features newly released footage about how Putin made Erdogan wait for 2 minutes outside the hall before meeting him on March 5 in Moscow. pic.twitter.com/SFk87v0EJO — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 9, 2020

على الجانب الآخر ارتأى مغردون أن الأمر عادي ولا يستدعي التعليق.

وغرد الصحفي التركي راغب صويلو -عبر حسابه على تويتر- معلقا على حدث أمس الثلاثاء بقوله "يبدو أن أردوغان فاز في هذه الجولة من لعبة الانتظار".

Seems like Erdogan has won this turn of waiting game pic.twitter.com/8t9Nj50nPr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 19, 2022

أما الصحفي الروسي أليك لون، فقال "أردوغان يُذيق بوتين بعضًا من أعماله".

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek — Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022

ورأى آخرون أن الحرب الروسية على أوكرانيا، وما تبعها من مقاطعة دولية لروسيا، أثرت بشكل كبير على الحضور الروسي السياسي، إذ دوّنت الصحفية جويس كرم "تلك الـ50 ثانية -التي جعل أردوغان بوتين ينتظرها، حيث بدا مرتبكًا أمام الكاميرات- تعبر كثيرًا عن مدى التغيير بعد حرب أوكرانيا".

ويُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل أمس الثلاثاء إلى إيران للقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي، في أول زيارة له للشرق الأوسط منذ بداية الحرب في أوكرانيا، التي تأتي بعد أيام قليلة من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة.