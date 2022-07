انتظره قرابة دقيقة.. ناشطون يعلقون على فيديو لاجتماع بوتين وأردوغان في طهران

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الإيرانية طهران، أمس الثلاثاء.

ويوثق المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لحظات انتظار بوتين وصول الرئيس التركي لمدة تقارب دقيقة بغرفة الاجتماعات.

وأثار مقطع الفيديو موجة جدل وردود فعل بين رواد مواقع التواصل؛ حيث دخل الرئيس الروسي إلى قاعة الاجتماعات أولا، وظل واقفا لنحو دقيقة في انتظار الرئيس التركي، في موقف وصفه مغرّدون بأنه يهدف إلى إحراج بوتين.

ورأى بعض المتفاعلين أن أردوغان تعمد إحراج بوتين "انتقامًا" لموقف تعرض له قبل عامين في أثناء لقاء الرئيسين في موسكو، حيث اضطر أردوغان وفريقه الدبلوماسي للانتظار نحو دقيقتين حتى مجيء بوتين، وأثار ذلك الانتظار الطويل حينها عاصفة من الجدل على منصات التواصل.

A report aired yesterday on Russian state-controlled TV (Russia 1) features newly released footage about how Putin made Erdogan wait for 2 minutes outside the hall before meeting him on March 5 in Moscow. pic.twitter.com/SFk87v0EJO

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 9, 2020