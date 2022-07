الحرائق تجتاح أوروبا.. مئات القتلى في إسبانيا والحرائق تحيط بأثينا وإجلاء المئات في إيطاليا

تكافح سلطات دول عدة لاحتواء تداعيات موجة الحر مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أوروبا وشمال أفريقيا، إذ ارتفع عدد القتلى في إسبانيا وحدها إلى أكثر من 500 شخص، فيما اقتربت الحرائق من أثينا.

وخلال رحلة إلى منطقة أراغون شمالي إسبانيا المتضررة من الحرائق، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء إن موجة الحر التي ضربت إسبانيا لنحو 10 أيام تسببت بمقتل "أكثر من 500 شخص".

وفي اليونان، اندلع حريق غابات أججته رياح عاتية في الجبال بالقرب من أثينا اليوم الأربعاء، مما أجبر المئات -بمن فيهم مرضى المستشفيات- على الإجلاء.

وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بينتيلي، إذ يحاول نحو 500 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء و15 طائرة محملة بالمياه إخماد الحريق.

وبث ناشطون وصحفيون عبر منصات التواصل لقطات لاندلاع حرائق كبيرة في جبال وغابات المنطقة المحيطة بالعاصمة، مع محاولات فرق الإطفاء إخماد الحرائق.

It’s almost dark and fire has grown a lot from this view from Agia Paraskevi in last half hour. #Πυρκαγια #Pendeli #greecefire #Greece #fire #wildfire #athens pic.twitter.com/CdGDOBPIYf

— Rachelle Galloway-Popotas (@owlinatree) July 19, 2022