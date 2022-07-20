صحيفة عبرية تكشف عن تعاون بين إسرائيل والإمارات بمشاريع في القارة الأفريقية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن تعاون بين إسرائيل والإمارات في مشاريع بالقارة الأفريقية في مجالات الزراعة، والمياه، والاتصالات الرقمية.

وذكرت الصحيفة العبرية أن وزارتي الخارجية في البلدين تعملان على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للشركات الإسرائيلية والإماراتية، وعلى مساعدة هذه الشركات أمام الحكومات في أفريقيا.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق الجديد بين البلدين يشكل مرحلة أخرى في التطور السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإن المشاريع ستتركز في 6 دول هي: أوغندا وكينيا ونيجيريا وغانا وساحل العاج والسنغال.

ونقلت الصحيفة عن ياعيل تسادوك نائب قسم الاقتصاد في الخارجية الإسرائيلية أن الإماراتيين أظهروا اهتماما كبيرا بالتعاون مع الشركات الإسرائيلية في المشاريع بأفريقيا.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في سبتمبر/أيلول 2020.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل تعيين السفراء وزيارات المسؤولين.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل في دبي مايو/أيار الماضي اتفاق تجارة حرة هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، تُستثنى بموجبه 96% من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية "فورًا أو تدريجيًّا".

كما قال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي دوريان باراك إن التجارة بين الإمارات وإسرائيل ستبلغ ملياري دولار في عام 2022، وترتفع إلى نحو 5 مليارات دولار في 5 سنوات، مدعومة بالتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والسياحة وعلوم الحياة.

وأضاف باراك -في بيان سابق- أن دبي أصبحت بسرعة مركزا للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواق لسلعها وخدماتها، وتابع أن ما يقرب من ألف شركة إسرائيلية ستعمل في الإمارات العربية المتحدة ومن خلالها بحلول نهاية العام.