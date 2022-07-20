حرب أوكرانيا.. مواجهات ضارية في ريف ميكولايف ولافروف: أهداف روسيا لا تقتصر على دونباس

تتواصل المواجهات الضارية بين القوات الأوكرانية والروسية في ريف ميكولايف (جنوب) وإقليم دونباس (شرق)، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن الأهداف العسكرية لموسكو لم تعد تقتصر على شرق أوكرانيا.

وقال عمدة ميكولايف إن مدنيين أصيبوا جراء قصف روسي بـ6 صواريخ على مناطق في ريف المقاطعة.

كما أعلن الجيش الأوكراني عن تدمير محطة رادار روسية في مقاطعة خيرسون (جنوب) بصواريخ "هيمارس" الأميركية، وتدمير مجمع للحرب الإلكترونية الروسية في إحدى مناطق المقاطعة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني إن قوات بلاده تحتاج لمزيد من أنظمة المدفعية والصواريخ بعيدة المدى لردع روسيا وشن هجوم مضاد.

في الأثناء، أكد الجيش الأوكراني استهداف قواته للمرة الثانية خلال 24 ساعة "جسر أنتونوف" في مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، لافتا إلى أن القوات الروسية أوقفت الحركة على الجسر الذي وصفته بالمهم.

ويمتد "جسر أنتونوف" على نهر دنيبرو ويقسم خيرسون إلى منطقة شمالية وأخرى جنوبية متصلة مع شبه جزيرة القرم.

ولقي 5 مدنيين حتفهم وأصيب 16 في قصف روسي لمنطقة دونيتسك، في حين قُتل مدنيان إثر قصف استهدف مدينة نيكوبول في الجنوب، وفقا للسلطات المحلية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -خلال اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن بأوكرانيا- إن بلاده ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، وإن ما وصفها بالمساعدات التاريخية لأوكرانيا ستتواصل من أجل مساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وأضاف أوستن أن المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن كانت فعالة، ونجحت القوات الأوكرانية في استعمالها بنجاعة، وفق تعبيره.





غارات روسية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت منظومة "هاربون" المضادة للسفن، والتي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أنها قصفت بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز تابعة للفرقة 35 مشاة بحرية الأوكرانية في منطقة داتشنوي بمقاطعة أوديسا (جنوب)، مما أدى لمقتل 200 جندي وتدمير 10 معدات عسكرية أجنبية الصنع.

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس بلدية مدينة هورليفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا قوله إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون -بينهم طفل- جراء القصف الأوكراني.

بدورها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله إن من وصفهم بالنازيين الأوكرانيين نقلوا مدنيين إلى مصنع في مدينة أفدييفكا بضواحي دونيتسك شرق أوكرانيا، لاستخدامهم دروعا بشرية بذريعة حمايتهم.

وأضاف ميزينتسيف أن الأوكرانيين نشروا داخل المصنع مدفعية وراجمات صواريخ كانوا يقصفون بها المراكز السكنية القريبة، مؤكدا أن الهدف من العملية هو استفزاز القوات الروسية للرد عليهم، ثم اتهامها بقتل المدنيين.

أهداف جديدة

سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرق هذا البلد، بل تشمل أيضا "أراضي أخرى".

وأضاف لافروف في تصريحات تلفزيونية أن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب أسلحة بعيدة المدى لكييف، مشددا على أنه ليس من المنطقي استئناف محادثات السلام مع كييف في الوقت الحالي.

وبعد 4 أشهر من القتال استولت روسيا على مقاطعة لوغانسك، وهي واحدة من مقاطعتين تشكلان دونباس، لكنها ما زالت بعيدة عن الاستيلاء على المقاطعة الأخرى، وهي دونيتسك.

لكن قواتها استولت بالفعل على مناطق خارج دونباس، خاصة في مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون (جنوب)، وتواصل توجيه ضربات صاروخية على مدن في مقاطعتي أوديسا وميكولايف (جنوب).





ملف الحبوب

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع أن سفن الحبوب الأوكرانية ستبحر قبل إزالة الألغام من البحر الأسود، مؤكدا أنه جرى تحديد الطرق الآمنة لمسار السفن الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن رفع كل القيود الغربية عن بلاده شرط لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة.

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر روسي مطلع على المفاوضات الرباعية قوله إن الأمم المتحدة عرضت خطة لحل أزمة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود تشمل نزع الألغام من سواحله من أجل السماح لسفن الحبوب بنقل الشحنات.

وأوضح المصدر أن مسألة نزع الألغام خطوة ضرورية من أجل السلامة، وأن تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدة في هذا الأمر طالما عرضت ذلك قبل بدء المفاوضات.





العقوبات والغاز

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن التدهور المحتمل لإمدادات الغاز الروسي يقتضي خطة تغطي احتياجات جميع الدول.

وأضافت المفوضية -في مؤتمر بشأن خطة الاستغناء عن الغاز الروسي في بروكسل- إن هناك سيناريو محتملا لقطع الغاز الروسي بشكل كامل، وهذا سيؤثر على كل دول الاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الحزمة السابعة من عقوباتها على روسيا قيد التنفيذ.

بدورها، أكدت شركة "غازبروم" الروسية أنها لم تحصل حتى الآن على المستندات الرسمية من شركة "سيمنز" الكندية التي تسمح بتوريد محركات التوربينات الغازية لروسيا، والضرورية لضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1".

وأشارت "غازبروم" في بيان إلى أنها وجهت طلبا للمستشار الألماني أولاف شولتز في هذا الشأن.

ومن المقرر استئناف صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خط الغاز "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا غدا الخميس بعد 10 أيام من أعمال الصيانة السنوية.

وقلصت غازبروم صادرات الغاز عبر هذا الخط بنسبة 40% الشهر الماضي، وأرجعت الأمر إلى تأخر عودة توربين كانت شركة "سيمنز إنيرجي" تجري له عمليات صيانة في كندا التي حظرت عودته في بادئ الأمر بسبب العقوبات.