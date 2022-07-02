قتلى وجرحى بزلزال يضرب جنوب إيران

قتل 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون إثر 3 زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران في ساعة مبكرة اليوم السبت، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وذكرت الوكالة أنّ "3 زلازل بقوّة 6.1 و6.1 و6.3 (على مقياس ريختر) ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت".

ونقلت الوكالة عن مهدي دوستي محافظ هرمزجان، قوله إن "الزلازل القوية والعشرات من التوابع الزلزالية أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".

وأوضح أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها".

وكان المركز الأميركي للمسح الجيولوجي ذكر في بادئ الأمر أن زلزالا ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر بن عباس في جنوب إيران على مدخل الخليج العربي.

وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.