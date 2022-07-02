وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب ستنشر رادارات في الإمارات قريبا لحمايتها من أي هجمات إيرانية محتملة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتفاق يقضي بنشر رادارات إسرائيلية في الإمارات، لحمايتها من أي هجمات إيرانية محتملة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن القناة 12 الإسرائيلية أن الرادارات الإسرائيلية سيتم نشرها قريبا في الإمارات بالتزامن مع تفعيل أنظمة أخرى للكشف عن الطائرات المسيرة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن شبكة التعاون العسكرية والأمنية الإقليمية التي تحاول إسرائيل إقامتها مع الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين ضد إيران.

وفي ختام زيارة قصيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أبو ظبي في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات والبحرين، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة "تهديدات إيران الصاروخية"، وخلق منظومة للإنذار المبكر.

وأوضحت القناة أن هذه المنظومة نجحت في توفير إنذار مبكر قبل أشهر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إسرائيل، والتي أسقطت فوق الأجواء العراقية.

وقالت القناة الإسرائيلية نفسها إن واشنطن تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعددا من دول الخليج، من ضمنها دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية (Wall Street Journal) أن مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدموا بمشروع قانون إلى الكونغرس، ينص على أن تعمل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مع إسرائيل وعدد من الدول العربية من أجل دمج الدفاعات الجوية لإحباط ما وصفته التهديدات الإيرانية.