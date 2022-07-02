صواريخ من فوق البحر المتوسط.. النظام السوري يتهم إسرائيل بشنّ غارات جوية على جنوب طرطوس

اتهم النظام السوري إسرائيل بشنّ "عدوان جوي" -صباح اليوم السبت- بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غربي طرابلس، مستهدفا جنوبي طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بينهما امرأة، وإلى بعض الأضرار المادية.

وتشنّ إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي على سوريا في السنوات الأخيرة، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بحسب الرواية الإسرائيلية.