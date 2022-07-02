قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرقي رام الله وتداهم منزلا فيها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل بلدة سلواد شرقي رام الله بالضفة الغربية، حيث داهمت قوة خاصة منزل أحد الفلسطينيين في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجرت تحقيقا ميدانيا مع سكان المنزل.

وقد اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام وبين قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين، من دون الإبلاغ عن أي إصابات.