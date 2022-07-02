نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان غادر طهران متجها إلى دمشق، اليوم السبت، في زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا، وذلك بعد لقائه نظيره التركي في أنقرة قبل 4 أيام.

ونقلت الوكالة عن عبد اللهيان قوله إن من أهداف زيارته لدمشق هو السعي للتقدم في مسار استقرار السلام والأمن، من خلال تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف عبد اللهيان قبيل مغادرته طهران إن المنطقة تشهد تطورات كثيرة تفرض التحرك البنّاء لمنع اشتعال أزمات جديدة، مشيرا إلى أنه بعد زيارته الأخيرة لتركيا قبل 4 أيام، بات من الضروري زيارة سوريا واستكمال التباحث.

وكان الوزير الإيراني زار أنقرة وعقد فيها مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وأعرب في مؤتمر صحفي عن تفهّم بلاده للمخاوف الأمنية التركية في سوريا.

وتناول عبد اللهيان مع جاويش أوغلو شؤونا تفصيلية حول العملية الأمنية التي تنوي أنقرة القيام بها، وأكد أن إيران تؤمن بوجوب الاستجابة السريعة وبشكل دائم لقلق تركيا حول أمنها الوطني.