"ذوبان" مدرج قاعدة عسكرية بريطانية بسبب موجة الحر

أعلن مصدر عسكري بريطاني، أن سلاح الجو الملكي أوقف الرحلات في أكبر قاعدة عسكرية تابعة له في المملكة بسبب "ذوبان" مدرجها إثر موجة الحر التي تضرب بريطانيا وأنحاء أوروبا.

ونقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن المصدر (لم تسمه) أن "سلاح الجو الملكي أوقف الرحلات في قاعدة برايز نورتون العسكرية بسبب ذوبان المدرج إثر موجة الحرّ التي تشهدها بريطانيا".

وشهدت بريطانيا أمس الاثنين أشد أيامها حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، مما أجبر شركات القطارات على إلغاء بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وأعلنت بريطانيا حالة طوارئ وطنية بعدما أشارت توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز في يومي الاثنين والثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية المسجل في حديقة جامعة كامبردج عام 2019.