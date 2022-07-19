ليبيا.. رئيس أركان الجيش في طرابلس يلتقي نظيره بقوات حفتر

ذكرت مصادر ليبية أن رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بطرابلس عقد اجتماعا مع عبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات خليفة حفتر لبحث عدد من القضايا، بحضور عدد من القيادات العسكرية.

وأفاد مكتب الإعلام الحربي لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن الاجتماع ناقش استمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية وآخر ما وصلت إليه نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن رؤية الحكومة واضحة بشأن سبل إنهاء الأزمة الليبية، وذلك عبر توحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق الدستور.

وأضاف حمودة أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الذي عُـقد في طرابلس هو اجتماع دوري لم يأت بتنسيق من رئيس الحكومة ولم يشارك فيه.

2/لقاءرئيسي الأركان هذين يأتي ضمن مباحثات المسار العسكري للأزمة،ترعاها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسة العسكرية،ورغم أن حكومة الدبيبة هي المسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مركز المال والقرار إلا أنها لا علاقة لها بتاتا بهذا اللقاء،ولم يكن هناك ممثل لوزارة الدفاع في هذا اللقاء أو مراسمه — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) July 19, 2022

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن استعداد موانئ السدرة والبريقة وراس لانوف والزويتينة بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد.

وقالت المؤسسة إن ناقلة نفط ستصل في 20 يوليو/تموز الجاري إلى ميناء الزويتينة لتحميل مليون برميل من النفط الخام، فيما سيستقبل ميناء البريقة ناقلة نفط أخرى لتحميل 600 ألف برميل نفط.

وذكرت أن ناقلات نفط أخرى ستصل إلى ميناء السدرة وراس لانوف لتحميل كميات أخرى من النفط الخام.